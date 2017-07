Nuevo hallazgo de Ecopetrol en el Golfo de México

La petrolera colombiana Ecopetrol confirmó un nuevo descubrimiento de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México. Se trata del pozo Warrior-2, localizado en el área de Green Canyon, a 190 kilómetros de la costa estadounidense.



El pozo exploratorio Warrior-2 es operado por Anadarko US Offshore LLC, compañía que tiene una participación del 70% del bloque. El restante 30% es de Ecopetrol America Inc.



Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol se mostró optimista frente al descubrimiento. Señaló que “este segundo descubrimiento en el Golfo de México en los últimos 8 meses, responde al objetivo que nos hemos trazado de posicionar a Ecopetrol como una compañía panamericana. Esta buena noticia, ratifica el éxito que estamos alcanzando con nuestra estrategia en la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos”.



El hallazgo se hizo a 11 km del campo de producción K2, operado por Anadarko Production Corporation, y en el que Ecopetrol America Inc. tiene una participación del 9,21%. Gracias a esta ubicación, la cercanía con las instalaciones de producción de la plataforma Marco Polo, permitirá agilizar los procesos de producción, convirtiéndose esta condición en una ventaja competitiva importante.



El hidrocarburo recuperado a una profundidad de 9.646 metros es liviano. En este momento ya se adelantan los análisis necesarios para determinar su volumen. Una vez concluida la fase de operación exploratoria se determinará el plan de desarrollo de este nuevo hallazgo.



En el Golfo de México Ecopetrol tiene participación en 67 bloques, en asocio con compañías de primer nivel en el sector de hidrocarburos.