“Servicio de taxis y aplicaciones de transporte deben coexistir”

Las tensiones entre el gremio de los taxistas y de las aplicaciones tecnológicas de transporte se deben a la falta de una regulación clara y no a su presencia o participación en el mercado.



Esta es la conclusión a la que llega el estudio ‘Nuevas tecnologías e innovación en la industria de transporte público individual’, presentado por la fundación ProBogotá Región.



Luis Guillermo Plata, presidente de ProBogotá, sostuvo que “los avances tecnológicos y su impacto en los sectores económicos son imparables, y bien adaptados pueden generar mayor desarrollo económico. Por esto es imperativo que los legisladores, los Gobiernos Nacional y Local entiendan la verdadera trascendencia de esta situación y le den la prioridad y el manejo que amerita”.



Según el estudio, en Bogotá actualmente hay 50.000 taxis registrados en la Secretaría de Movilidad, afiliados a 56 empresas.



“Las cifras nos indican que hoy tenemos un oligopolio, porque 2 empresas manejan el 54% del Mercado”, explicó Plata.



ProBogotá estima que el negocio de los taxis en Bogotá mueve 2,9 billones de pesos, de los cuales solo el 1,2% se registra, porque corresponden a los 36.000 millones de pesos que se recaudan por las afiliaciones.



“El 98% del mercado es informal y no declara impuestos, ni se puede controlar”, dijo Luis Guillermo Plata.



Asimismo revela el estudio que Uber tan solo representa el 1.5% del total de viajes que se hacen diariamente en taxi en Bogotá.



“Esto nos indica que tanto taxis como las aplicaciones pueden coexistir si se reglamenta, se ponen límites y se nivela la cancha para que exista la sana competencia”, puntualizó el Presidente de ProBogotá.



“Es normal que la irrupción de aplicaciones como Uber en Colombia nos lleven a cuestionar las normas y las prácticas. No podemos ser ajenos a eso. Y así como hoy nos pasa con el transporte, mañana será otro tema. Por eso tenemos que estar preparados”, sostuvo Plata.



Por su parte, Uber celebró este estudio: “Aplaudimos este tipo de estudios independientes que fomentan e incentivan la innovación en el país. En Uber continuamos comprometidos con Bogotá y las ciudades colombianas, donde continuaremos ofreciendo alternativas de movilidad que satisfacen las necesidades de los ciudadanos", dijo Humberto Pacheco, Gerente General de Uber para la Región Andina y América Central".



ALGUNAS IDEAS PARA EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL



En su estudio, ProBogotá plantea al final que tanto el Gobierno Nacional como el Local deben regular a la mayor brevedad posible este tema. Para esto planteó unas ideas, con las que se busca aportar al debate.



1 Nivel Nacional

• Reglamentar por medio de una Ley de la República

• “Nivelar la Cancha” para incentivar la competencia:

- Exigir los mismos seguros

- Requerir Esquemas de capacitación para todos los conductores

- Imponer régimen de libertad vigilada para que el mercado opere