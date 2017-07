Sitel triplicaría su tamaño y ventas en el 2018

El crecimiento de la industria de servicio al cliente en el país se está volviendo cada vez más atractiva para las firmas extranjeras.



Ese es el caso de Sitel, una compañía norteamericana que llegó a Colombia hace más de 20 años y ya anunció la apertura de su tercera sede operativa en Cali, con miras a triplicar su tamaño y ventas en el 2018.



(Lea: La transformación digital como factor clave en la atención al cliente)



“Los contact center, como se le conocen ahora porque ya no solo atendemos llamadas sino correos electrónicos o mensajería instantánea, son una industria con crecimiento prometedor y Colombia tiene muy buena fuerza laboral en ese campo”, le dijo a Portafolio Boris Espinel, vicepresidente Country Manager de Sitel en Colombia.



(Lea: El mal servicio al cliente le puede salir muy caro)



Según el directivo, esta alza obedece a la gran oferta de talento humano que existe en el país. “Decidimos Cali porque hay buenos niveles de inglés y la gente está muy calificada. Con eso, esperamos alcanzar los 1.500 empleados en esa ciudad en el 2018 y completar los 5.000 en todo el país”, explicó el directivo.



(Lea: Es real: el cliente siempre tiene más que la razón)



A su vez, el directivo no descarta que, con el buen comportamiento que están teniendo en el mercado nacional, busquen más sedes para operar, incluso agregar otra en la capital del Valle. Actualmente, Sitel tiene más de 75.000 trabajadores en el mundo y en Colombia cuenta con dos sedes en Bogotá, situadas en el norte de la ciudad para sus más de 2.800 colaboradores.



“Uno de los diferenciadores que tenemos como marca no es solo ser generadores de empleo a miles de personas que buscan crecer como profesionales, sino que les damos posibilidades de saltar dentro de la misma empresa”, comentó Espinel.



Sitel, que en su operación en el país exporta todos sus servicios, ve que varios aspectos han favorecido su crecimiento en Colombia. “Nos beneficia la devaluación del peso frente al dólar, por lo que nuestros productos generan más ganancias”, resaltó.



Actualmente, la compañía hace parte del grupo Acticall Sitel, que es la empresa creada luego de la fusión entre Articall y Sitel.



Con eso, a nivel mundial el conglomerado factura US$1.700 millones y emplea a personas en más de 22 países. Asimismo, logró combinar el conocimiento digital de la compañía francesa, Articall, y su experiencia en el servicio al cliente.



Entre sus servicios está el BPO (Business Process Outsourcing) nearshore y offshore, ahora implementando la nueva solución botshore, lo que significa una innovación en el campo del manejo de experiencia de usuario.



“Vemos que Colombia está en una situación muy beneficiosa para las compañías que prestan este tipo de servicios, sobre todo por la calidez que ofrecen los colombianos, que son codiciados en los mercados extranjeros. Con eso esperamos seguir creciendo”, concluyó el directivo.