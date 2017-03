Mercado no cree en llegada de Snapchat a bolsa

Si quiere saber qué es la publicidad ‘unicornio’ en su máxima expresión, lea el informe de presentación de la oferta publica inicial de Snap Inc., la empresa matriz de la aplicación de mensajes Snapchat.



Snap no es solo en extremo deficitaria, perdió US$514 millones en 2016, 38% más que en 2015 y más de lo que generó en ingresos, lo cual no es nada en el mundo tecnológico actual. Si bien la firma se describe como una "compañía de crecimiento emergente" en el marco de la ley de Estados Unidos -lo cual significa que tuvo ingresos brutos de menos de US$1.000 millones y que, por lo tanto, no está obligada a revelar mucha información financiera-, se ha atribuido un valor de US$25.000 millones y las acciones que quiere vender, en el nivel de los US$3.000 millones, no tendrán derecho a voto.



Podría pensarse que una compañía tan segura de sí tiene una valor extraordinario, un modelo de negocios a prueba de todo y escasa competencia.



Ese no es el caso de Snapchat, ya que esta compañía es casi una recién llegada en un mercado que ya tiene actores fuertes. Ni su modelo de negocio ni los elementos tecnológicos en los que se basa, son únicos.



BLOOMBERG