“La reforma tributaria es un reflejo de la inestabilidad jurídica del país, tanto para las compañías internacionales como para las locales”. Esto dice el gerente en Colombia de la francesa Sodexo, Juan Camilo Chaves, quien opina que este debería ser un tema a abordar por el próximo presidente.



Chaves habló con Portafolio sobre las expectativas de su negocio y en particular en la incursión en una nueva línea que ya han ensayado en México y Brasil.



¿Por qué cree que este es un año especial?



Hay varios elementos: uno, es que el 2016 fue complejo por la inflación en los alimentos, que afecto mucho la industria, pero este año eso debe volver a los niveles tradicionales, generándole un crecimiento importante a la compañía.



Lo segundo es que el posconflicto va a abrir oportunidades de negocio para empresas como la nuestra, porque muchos segmentos de la industria que no han sido desarrollados, como el agro, se empezarían a mover más.



Ustedes ya participan en este último tema.



Hay que recordar que Sodexo lleva 11 años con el Programa Soluciones, empleando a más de 1.000 personas que han tenido que ver con el conflicto armado, como guerrilleros, paramilitares y víctimas, y vamos a tener mucho que contar y enseñar a empresas e instituciones que quieran vincularse contratando desmovilizados de las Farc, con el fin de darles la oportunidad de reconstruir su vida. Hoy tenemos contratados 130 a 140.



Pero hay nubarrones, como la tasa de cambio y la reforma tributaria.



Llevamos como 24 o 26 reformas tributarias en 30 años. Las reglas de juego cambian todos los años y es muy complejo planear a largo plazo y definir qué tipo de inversiones se van a hacer, porque muchas veces el cálculo del retorno cambia y no resulta tan atractivo el negocio. El nuevo gobierno que llegue el año entrante debe preocuparse por ver cómo garantizar la estabilidad jurídica.



¿A ustedes cómo los afecta esto?



La tasa de tributación efectiva de las empresas en Colombia es una locura. En Sodexo casi llega al 70%, y eso a veces lo cuestiona a uno sobre el tema de hacer negocios en el país.



La tasa de cambio no nos afecta tanto, porque nuestro negocio es hecho en Colombia, así tengamos que repartir dividendos después en euros. Nos toca, en la medida en que afecta a los clientes que exportan e importan y su demanda de servicios depende de que crezcan o no en su plantilla de personal, o en inversiones.



¿Qué planes hay para el futuro inmediato?



Nosotros tenemos dos negocios en Colombia: Sodexo On-site Services que es todo lo que tiene que ver con servicios de alimentación y de facilities management. Somos muy fuertes en servicios a empresas, pero también estamos en hospitales y universidades y ahí hay proyectos importantes por parte de todas las APP (Alianzas Público-Privadas) que se puedan venir en hospitales públicos. El segundo negocio es Sodexo Pass, que tiene que ver con los vales y tarjetas con las cuales estamos lanzando ciertas plataformas nuevas.



¿Cuáles?



La más interesante que se viene se llama Gasopass Control que les va a ayudar a las empresas a través de tarjetas y con una plataforma digital a controlar los consumos de su flotilla de vehículos, de forma que puedan ahorrar. Si de pronto tengo camiones, se hacen despachos de productos y permite lograr una mejor ruta, controlar combustibles y que al final se ahorre hasta el 30%.



¿Cuándo entra Gasopass?



Probablemente para mitad de este año. Hasta ahora Gasopass se ha manejado con vales y tarjetas, pero ahora lo que estamos colocando detrás es la plataforma tecnológica.



Ya hay plataformas que ofrecen lo mismo.



Como la nuestra, pocas. Hay grupos de estaciones de gasolina que tienen lo que llaman ‘anillos’, que son sistemas de control que ponen en el tanque de la gasolina, pero que realmente no funcionan de la misma forma, porque nuestra plataforma le da mucha información al cliente para controlar mejor. También podemos instalar sistemas de geolocalización.



¿Dónde más tienen esto?



Está funcionando ya muy bien en dos mercados. En Brasil manejamos más de 150.000 vehículos por esta plataforma, en México son cerca de 100.000 y en Colombia esperamos en dos a tres años llegar a esta última cifras.



El potencial de mercado es interesante porque el costo de la gasolina en Colombia sigue siendo alto y cualquier empresa que encuentre ahorros de 15, 20 o 30% lo va a ver muy interesante.



¿Les interesa tener gasolineras?



No, al que sabe de su negocio hay que dejarlo. Nosotros somos es un canal de venta y lo que hacemos es ayudarles a atraer mayor tráfico.



¿Alguna inversión importante a la vista?



Contratos nuevos tenemos cada rato. En los últimos meses abrimos uno con el Grupo Davivienda: les estamos haciendo mantenimiento preventivo de los cajeros y oficinas a nivel nacional, para que estos estén en buena condición y que sus clientes sean bien atendidos. Es una extensión de lo que ya hacemos con Bancolombia. Otros clientes nuestros son, por ejemplo, Grupo Sura y Nutresa.



¿Hasta donde llega su tercerización de servicios?



Con Bancolombia, por ejemplo, tenemos el manejo de los aires acondicionados en su sede de Medellín, que son equipos costosos, e incluso estamos evaluando con algunos clientes el manejar la parte financiera de estos activos, en la compra, instalación y posterior mantenimiento de los mismos.



¿Qué crecimiento esperan en el 2017?



Vislumbramos un crecimiento en el negocio de servicios del 8 al 12% y en tarjetas y vales de 6 al 10%. El crecimiento total sería del 8 al 12%.



¿Cuánto facturaron en el 2016?



Unos $600.000 millones.