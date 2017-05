Steel, la ‘app’ que le permite a las empresas cuidar el capital humano 

Durante 2016 se reportaron 627.542 accidentes de trabajo calificados como profesionales en Colombia, lo que significó una tasa de accidentalidad de 6,52% según datos del Ministerio de Salud. Las cifras también muestran 10.154 trabajadores padecieron de una enfermedad laboral y ocurrieron 580 muertes calificadas como profesionales.



Es por esto que diversos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten sobre la importancia de gestionar planes de protección y prevención de riesgos en las empresas, pues según sus cálculos invertir en la recuperación de un empleado es menos rentable que destinar recursos a la salud laboral de las compañías.



(Lea: Cambios en el sistema de salud ocupacional de las empresas).



A pesar de que en la actualidad se habla mucho sobre la importancia del clima laboral, bienestar del trabajador y satisfacción de clientes internos, se menciona poco el valor de las medidas que velan por el capital humano de los empleados, la integridad física y sicológica de estos y la rentabilidad de las empresas.



Portafolio.co habló con Jorge Gómez, ingeniero de sistemas y gerente de Stone Colombia, para profundizar sobre la centralización y gestión de la información referente a seguridad y salud de los trabajadores por medio de una plataforma tecnológica. Esta herramienta ofrece facilidades y garantías en el manejo de los datos de cada organización a través de la marca Steel, una solución virtual enfocada en atender los especiales requerimientos de las pymes en este campo.



¿Qué tan necesaria es una herramienta digital para gestionar la salud y seguridad de una empresa?



En el mundo actual, las técnicas de gestión empresarial relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo basadas en métodos manuales, que resultan demorados y se pierden en el papel, están siendo relegadas con mayor rapidez por métodos digitales. Al invertir en una solución virtual, los empresarios reducen significativamente sus costos asociados al manejo de datos, lo que deriva en un aumento de la eficiencia en el uso de la información.



Quiero enfatizar en el hecho de que nuestra meta es hacer que los sistemas de gestión no se sigan manejando en papel, más bien nos hemos organizado para promover los sistemas de gestión basados en el mundo digital, lo que permitirá que estos tengan una vida larga en las organizaciones.



¿Cómo funciona la plataforma que ofrecen?



Steel está desarrollada 100% en la ‘nube’ y viene acompañada de una aplicación (app), que además de facilitar el acceso interactivo a través de una simple conexión a Internet, también permite hacerlo desde cualquier dispositivo. Adicionalmente su interfaz, que por cierto es muy amigable y sencilla para que cualquier colaborador de la empresa la pueda manejar, permite que se pueda utilizar en cualquier organización sin importar su actividad económica.



Al usar la plataforma digital en lugar de los procesos manuales, ¿cuánto dinero puede ahorrar una organización?



La principal ventaja es tener la información centralizada en un solo sitio, con acceso inmediato, pues esto minimiza el costo asociado a los re-procesos en la administración, control y seguimiento de los funcionarios, proveedores y contratistas. Adicionalmente, posibilita la continuidad en el tiempo del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ayudando a las organizaciones a concentrarse en su ‘core’ de negocios, pudiendo así orientar sus recursos en el cumplimiento de las metas de su operación y no en procesos que pueden desenfocar a la compañía. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestras estimaciones sugieren que las organizaciones pueden disminuir el costo asociado en el seguimiento del SG-SST hasta en un 60%.



Más allá de la reducción de costos, ¿cuál es el valor agregado que ofrece Steel?



Steel tiene un foco muy claro: las empresas pequeñas y medianas. Nosotros nos hemos organizado para hacer un acompañamiento permanente desde el principio y contamos con capacitaciones personalizadas para todos los colaboradores de cualquier pyme. Así mismo, nuestro diferencial radica en que nuestro interés no es solo crecer en volumen de ventas, más bien buscamos asesorar a nuestros clientes para que tomen las mejores decisiones y que cada solución adquirida sea la que realmente necesitan. En pocas palabras: somos como ese sastre que hace un traje a la medida.



Muchos empresarios desconfían de las soluciones tecnológicas, ¿cuál es su mensaje para ellos?



Sabemos que es difícil para las organizaciones eliminar lo ‘tradicional’ de los procesos y aún más abordar nuevos esquemas, sobre todo cuando el factor tecnológico está de frente. Pero nos encontramos en una época caracterizada por cambios continuos, por lo tanto, resulta necesario apostarle a la innovación y a la reingeniería a todo nivel.



En el caso de la seguridad y salud en el trabajo, la gestión tecnológica es la mejor forma de mantener la continuidad de los procesos, a través de herramientas que permiten almacenar y gestionar la información durante más de 20 años. Además, posibilita la generación de controles específicos y dinámicos que ayudan de manera significativa al cumplimiento y comunicación de todas las actividades de los actores que participan en las organizaciones.



La mayoría de empresarios considerarían que Steel es un gasto, más no una inversión, ¿le preocupa esa cultura empresarial?



Las nuevas normas que se han establecido en estos temas, son la mejoras que hemos esperado desde hace mucho tiempo, a pesar de que estamos atrasados en su aplicación y normalización. Como vemos el panorama, lograr un sistema mejor regulado es la manera de ser más competitivos a nivel internacional y de garantizar nuestro mejor recurso, que son las personas, su seguridad y el bienestar laboral.



Tal vez la transición a un modelo más estandarizado nos ha costado a muchos, pero los empresarios tienen que darse cuenta que el recurso humano representa una inversión de largo plazo y no un gasto de corto plazo. Y que mejor forma que las herramientas tecnológicas, las cuales son de fácil acceso y permiten empoderar a todos los que intervengan en las compañías.



¿Cómo ve la implementación del Decreto 1072 de 2015 sobre el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo?



El asunto que ha causado más disgustos es el poco acompañamiento que existe por parte de las entidades responsables, las cuales se han enfocado en su cumplimiento, pero no en los beneficios que puede tener una organización al aplicarla correctamente. Por ejemplo, sería bueno dar a conocer que la implementación efectiva del SG-SST facilita el proceso de obtención de la certificación ISO.