A diario, representantes de los diferentes sectores de la economía nacional le salen al paso al trámite de la reforma tributaria, con el fin de reclamar tratos preferenciales para sus actividades o ajustes en la propuesta, con el fin de no ser gravados de manera adicional a lo que ya pagan por impuestos en el país.



El turno ahora es para los negocios de las franquicias, encabezados por la marca Subway. Mateo Liscki, agente de desarrollo, vocero de la compañía y franquiciado, explica que la preocupación de este subsector radica en que "la exclusión del régimen general del IVA pondría en riesgo la viabilidad del negocio de las franquicias como fuente de empleo, generadores de inversión y de pagos de otros impuestos. Subway estima que la mitad de sus restaurantes vería comprometida su operación y empezarían a generar pérdidas y a cerrar", señala.



Los riesgos, agrega el empresario, se acrecentarían si con la reforma tributaria, las franquicias pasan del régimen del IVA al del 'Impoconsumo'. "El Impoconsumo es utilizado para productos de lujo y no existe justificación legal para trasladar allí a los restaurantes. No se puede discriminar así un servicio ordinario", agrega Liscki.



Actualmente, el impuesto para los restaurantes se sustenta en la coexistencia de dos regímenes, reconociendo las diferencias en la estructura tributaria de los restaurantes que operan como franquicia internacional, con el derecho a descontar los IVA que afecten su operación.



"Ese régimen de IVA para las franquicias no representa un beneficio tributario, sino simplemente la aplicación del régimen general que se aplica a todo el servicio y a la consecuente mecánica de impuestos descontables", explica Mateo Liscki.



Según Subway, dicha exclusión del régimen general de IVA pondría en riesgo más inversiones en franquicias y la generación de empleos. "La no deducibilidad del IVA es algo que preocupa. Las franquicias internacionales deben pagar regalías, publicidad y asistencia a los propietarios de las marcas en el exterior y la tributaria comprometería la viabilidad de nuestras operaciones, pues todos nuestros costos aumentarían más de 15 por ciento".



Subway tiene 323 puntos de venta en Colombia, liderados por 153 familias de franquiciados, emplea unas 5.000 personas directas y 2.000 indirectas. Aproximadamente, se abren 60 puntos al año.



Al igual que Subway, esta misma situación es reclamada por otras franquicias como Buffalo Wings, Domino's Pizza, Dunkin' Donuts, Archie's, P.F Changs, Burger King, Pizza Hut, McDonald's y Starbucks, entre otras marcas internacionales.



