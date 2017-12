Cadena Subway refresca la imagen de sus restaurantes

Alfredo Higuera, agente de Desarrollo de la cadena Subway, explica el plan de remodelación de las tiendas, como parte del plan estratégico de la marca para crecer en los próximos años.



El empresario es optimista sobre las perspectivas del sector para el 2018.

¿Cuál es la campaña de la temporada?



En este momento aprovechamos la temporada de fin de año para lanzar un producto nuevo, en línea con la mentalidad de innovación. Lanzamos el cerdo BBQ, es un lomo de cerdo desmechado con la salsa y ha gustado mucho.



La gente ha pedido productos nuevos y nosotros la hemos escuchado. Este es un primer paso para asegurarnos de que nos mantenemos relevantes y garantizar que le estamos ofreciendo al cliente lo que necesita.



¿Siguen alrededor del sánduche?



Sí, creemos que tenemos todo el potencial para innovar dentro del producto. No tenemos en los planes cambiar en ese sentido, porque puede confundir al cliente.



¿Tienen aperturas pendientes para lo que resta del año?



Este año no tenemos aperturas pensadas. Lo que estamos iniciando es un plan de remodelación en algunos puntos, con el fin de refrescar la imagen.



¿Cuántos locales tienen?



Nos seguimos consolidando como la número uno en número de restaurantes. Contamos poco más de 350 a nivel nacional. Este año abrimos pocos, unos 10, manteniendo el modelo de franquicia.



¿Cuál es el programa de remodelación?



Es una pieza de nuestro plan estratégico hacia el futuro y responde a lo que pasa con la marca en el mundo. Estamos refrescando la imagen de nuestros restaurantes, lo que pensamos es volverla más moderna. Tendremos cambios en los colores y en el mobiliario. Igualmente, veremos cambios en las funcionalidades de las tiendas.



Por ejemplo, tenemos planes de ofrecer Wi-Fi en nuestros restaurantes para atender a nuestros clientes.



Estos cambios serán graduales y requieren inversiones totales bastante elevadas para la cadena, y es un esfuerzo que pensamos realizar en los próximos años, pero desde el 2017 tenemos planeado contar con los primeros puntos con la nueva imagen, que incluye colores más vivos. Vamos a poder exhibir mejor los alimentos frescos que ofrecemos.



¿Cuántos plantean remodelar este año?



Este año alcanzamos a dejar el primero, en Medellín, pero esperamos empezar los cambios con los primeros de Bogotá en el primer trimestre del 2018. De aquí a 5 o 7 años pensamos dejar remodelada la totalidad de la cadena. Los nuevos que se abran se acomodarán al nuevo concepto.



¿Cuál es el costo del plan?



Si nosotros miramos este costo a largo plazo, estamos hablando de varios millones de dólares. Ese valor lo asume el dueño de la franquicia y estamos trabajando para que el plan se haga realidad.



Además de la remodelación, ¿qué hay en materia de expansión?



Estamos más concentrados en fortalecer los negocios actuales. Eso no quiere decir que no vayamos a abrir puntos adicionales, pero sí vamos a revisar que los puntos de venta que hoy tenemos no solo fortalezcan su operación, sino su rentabilidad. Estamos tratando de arreglar algunos casos muy puntuales de ‘coletazos’ de la reforma tributario.



Así que en nuevos desarrollos no tenemos pensado ser tan agresivos en este momento. Tenemos un plan de innovación también muy interesante en cuanto a productos, a la manera como nos comunicamos con el cliente y a la forma como le ofrecemos la mejor experiencia.



¿Cómo terminan el 2017 y cómo ven el 2018?



No es una sorpresa que ha sido un año difícil, pero –pese a las dificultades por la reforma tributaria y la competencia– creo que estamos bien parados.



Y aunque las ventas se han visto un poco golpeadas, nosotros tomamos este año como una oportunidad para revisar nuestra estrategia. Pensamos para el 2018 estar basados en la innovación para ser más competitivos y mejorar.



Este año vendimos casi 380.000 comidas a lo largo del año y es un número importante para nosotros. Ese dato es similar al que se logró en el 2016. Asimismo, tenemos expectativas de que el año entrante va a ser un poco mejor. Creo que la parte más complicada del sector la estamos superando todos.



Los efectos de la reforma tributaria, que fue lo que nos aquejó, se sintió más en el primer semestre que en el segundo. Se ha empezado a notar la recuperación. En ese sentido, al final creo que este año va a terminar muy similar al pasado.



¿Vendrán más lanzamientos?



El año entrante van a ser más seguidos, efectivamente. Antes creíamos que era importante cambiar el menú, pero ahora es clave para nosotros dentro de la estrategia.

No solo será en recetas, si no en bebidas y otros tipos de productos, sin salirnos de nuestro negocio central que son los sánduches.



El pasado 3 de noviembre celebramos el día mundial del Sándwich, e hicimos una promoción mundial de 2x1, con el fin de aportar alimentos a una causa social. Colombia aportó al Banco de Alimentos.



Constanza Gómez G.

congom@portafolio.co