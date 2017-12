Superindustria sanciona a Argos, Cemex y Holcim por cartelización empresarial

Este martes, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las cementeras Argos, Cemex y Holcim por cartelización empresarial con una multa global de 200 mil millones de pesos.



Estas tres compañías representan el 96 por ciento del mercado en el país.



Según la SIC, existen pruebas suficientes para concluir que las empresas Argos, Cemex y Holcim sí hicieron acuerdos para fijar precios de sus productos y repartirse mercados entre los años 2010 y 2012 en el país.



Para la SIC, estas tres empresas se pusieron de acuerdo para cometer dos conductas en concreto. Primero, la fijación de precios del cemento entre el año 2010 y 2013, provocando un alza de hasta un 30 por ciento en el valor del concreto y, segundo, la repartición del mercado por medio de la cual se establecieron zonas exclusivas para la comercialización del producto.



En la investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció también que los precios ex fábrica del cemento gris Pórtland Tipo 1 de Argos, Cemex y Holcim en el mercado nacional tuvieron un acentuado comportamiento paralelo (paralelismo de precios) entre esos años.



Además, las tres cementeras no ofrecieron una explicación económicamente razonable ni verídica que justificara el paralelismo de precios, ni la manera como se fijan los precios al interior de dichas empresas.



Así mismo, la SIC pudo comprobar que durante el período investigado, las compañías mantuvieron un ambiente colaborativo, no competitivo, de amiguismo empresarial extraño a un mercado en competencia, que deja en evidencia que se abstuvieron, de manera consciente y coordinada, de competir efectivamente, tal y como se advierte en diferentes documentos, correos electrónicos, comunicaciones internas, entre otras evidencias materiales probatorias.



De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, durante el período investigado el precio del cemento aumentó el 29,9%, mientras que la inflación causada en ese mismo período fue de 9,3%. Es decir, en el período investigado, el precio ex fábrica del cemento aumentó más del 20% por encima de la inflación en un mercado que entre 2010 y 2012 reportó ventas superiores a $ 8 billones de pesos.



La millonaria sanción está dirigida a las 3 empresas productoras de cemento gris y a 6 altos directivos vinculados con estas compañías, que tendrán que pagar en total la suma de $202.805.042.753.