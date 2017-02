Este viernes, el superintendente, Pablo Felipe Robledo, solicitó al Gobierno incluir dos propuestas en el proyecto de ley anticorrupción que el Ejecutivo pretende pasar al Congreso a través de la figura del ‘Fast Track’, creada en el acuerdo de La Habana y que busca la ejecución de las leyes y políticas públicas para poner en marcha dicho pacto.



Robledo afirmó que ambos artículos aumentarían la capacidad sancionatoria de la entidad. No obstante, aclaró que no se quiere “abusar de ese procedimiento rápido en el Congreso”, aunque “en los acuerdos de paz existe el compromiso específico de la lucha contra la corrupción”.



Estos son los artículos sugeridos por la Superindustria



1. La modificación del sistema para la imposición de las multas, para que sean tasadas con base en un tope porcentual del 30% sobre el valor de las ventas involucradas en el cartel o acto colusorio, por el tiempo que duró la conducta anticompetitiva.



2. Prever una sanción adicional a la económica para los casos de colusión o cartelización en licitaciones públicas que impida al contratista sancionado por la Superindustria una inhabilidad de hasta 5 años para contratar con el Estado.



El Presidente, Juan Manuel Santos, anunció que el Gobierno Nacional está preparando un nuevo paquete de medidas contra la corrupción las cuales buscan garantizar la protección a los denunciantes de estos casos, conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios de las empresas y saber qué intereses tienen con el Estado quienes laboran en entidades públicas, entre otras cosas.



