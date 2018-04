Supersociedades admite reorganización empresarial de BD Promotores Colombia

Este martes, la Superintendencia de Sociedades aprobó el proceso de reorganización empresarial solicitado por BD Promotores Colombia, firma encargada del proyecto BD Bacatá en Bogotá.



La firma había realizado la solicitud debido al elevado endeudamiento financiero, los gastos de personal improductivo, el aumento de la tasa de cambio, la prolongación de la duración de la obra con los correspondientes sobrecostos y la reducción de las ventas y de los ingresos del proyecto.



Las directivas de la compañía indicaron que tienen un pasivo por 133.195 millones de pesos, de los cuales 57,4 por ciento son obligaciones incumplidas por más de 90 días.



La Supersociedades también informó que, según documentación aportada por dicha empresa, "tienen pagos pendientes por concepto de retención en la fuente por 14.098 millones de pesos y por retención de ICA del orden de los 135 millones".



Estas deudas deberán normalizarse para el momento de la confirmación del acuerdo, agrega el auto expedido por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia.



El ente de vigilancia y control también advirtió que "a partir de esta decisión la compañía deberá abstenerse de realizar pagos o arreglos por fuera de este proceso y tampoco podrá realizar ventas que estén por fuera del giro ordinario de sus negocios sin autorización de la Supersociedades".



‘CON EL FIDEICOMISO SE SALVAGUARDAN LOS RECURSOS DE LOS INVERSIONISTAS DEL BD BACATÁ'



El presidente de BD Promotores, Venerando Lamelas, dijo que el éxito del BD Bacatá dependerá de que, tras el anuncio de la Superintendencia, este continúe en marcha y se hagan los ajustes exigidos.



El directivo señaló que el proyecto no tiene deudas. “Una cosa es la sociedad (BD Promotores), que es la que tiene las obligaciones, y otra, el proyecto. De cualquier forma, contar con el fideicomiso lo salvaguarda de cualquier inconveniente, ya que este no desembolsa hasta que todo esté consolidado”.



Según Lamelas, el centro comercial empezará a entregar dividendos este mes; en cuanto a los apartamentos, ya hay gente habitándolos. El hotel es el único que queda pendiente, pero la previsión es que en seis meses esté listo para su operación, de la cual se encargará Eurostars.



El presidente de BD Promotores reconoció que, obviamente, a nadie le gustan este tipo de noticias, pero por su magnitud han tenido que sortear varios inconvenientes. De hecho –agregó el directivo–“la principal complicación se dio al comienzo. El BD Bacatá es un edificio grande, y, como pocos, tiene siete sótanos, cuya excavación generó las principales demoras. Ahora, atenderemos los lineamientos de la Superintendencia”.



En algún momento algunos detractores dijeron que en aras de la democratización de la inversión, es decir, que muchas personas pudieran acceder a la inversión a un precio asequible por derecho fiduciario o fidi (como lo llama BD Promotores) se comercializaron ‘porciones’ muy pequeñas sin mayores expectativa de rentabilidad.



Al respecto, Lamelas aclaró que el hecho de que fueran pedazos pequeños, no tiene nada que ver con la rentabilidad y enfatizó que “el edificio vale más de lo que costó hacerlo y, sí, tuvimos que hacer ajustes, pero es una construcción que ya está hecha y, vía valorización, hoy cuesta más”.



Insistió en que solo queda un uso pendiente (el hotel). Agregó que “los recursos están pactados dentro de la fiducia, producto de los inversionistas que pagan su dinero mensualmente y que, al final, en medio de las eventualidades, el proyecto será bueno para todos”.