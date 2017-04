Supersociedades admitió en reorganización a Masivo Capital SAS

Por no poder atender de forma oportuna y completa las obligaciones con sus acreedores en el próximo año, la Superintendencia de Sociedades admitió a Masivo Capital S.A.S al proceso de reorganización.



“La solicitud de admisión fue presentada directamente por el representante legal de la compañía, quien invocó la causal de incapacidad de pago inminente”, explicó el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar.



De acuerdo con sus propias proyecciones, Masivo Capital S.A.S no podrá atender de las obligaciones con sus acreedores.



Los documentos que reposan en el expediente muestran que dentro del flujo de caja proyectado hasta enero de 2018, el flujo operativo, el de inversión, el de financiación y el neto presentan valores negativos, “debido principalmente a que el recaudo de ingresos es inferior al pago por el costo de la operación”.



La compañía asegura que entre las causas que la llevaron a su situación actual de insolvencia se encuentran:



• La crisis generalizada del sistema de transporte masivo, que lleva a los operadores del sistema a trabajar a pérdida

• Evasión en el pago de transporte

• Falta de integración de los medios de pago

• Prolongación del servicio de transporte público colectivo

• Imposibilidad de acceder nuevas financiaciones

• Demoras en la implementación del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público)

• Cierre financiero por valor superior a lo previsto por la administración

• Falta de infraestructura asociada al SITP



El proceso de reorganización busca la recuperación y conservación de la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo.



A partir de esta decisión Masivo Capital S.A.S debe abstenerse de realizar enajenaciones que no estén comprendidas dentro del giro ordinario de sus negocios.



Actualmente la Superintendencia de Sociedades avanza en el proceso de reorganización de la sociedad Transporte Zonal Integrado SAS Tranzit SAS, en los términos de la Ley 1116 de 2006.



De igual forma adelanta el proceso liquidación judicial de la Empresa Gestora Operadora de Buses SAS (Egobus) y del Operador Solidario de Propietarios Transportadores (Coobus).



“Mediante estos dos procesos se busca la liquidación pronta y ordenada del patrimonio de los deudores”, añadió el superintendente Francisco Reyes Villamizar.