Supersociedades admitió proceso de reorganización empresarial de Recaudo Bogotá

Este lunes, la Superintendencia de Sociedades dio vía libre al proceso de reorganización empresarial de Recaudo Bogotá, sociedad encargada de la implementación, operación y mantenimiento del sistema de recaudo en las troncales del sistema TransMilenio.



(Lea: Recaudo Bogotá contratará créditos por US$498 millones)

Dicho proceso fue solicitado por la propia compañía a través de su apoderada dada su crisis empresarial dada por el retraso en la implementación del sistema integrado de recaudo, control e información al usuario (SIRCI), el atraso en la implementación de la flota SITP y la no contratación de coberturas sobre el precio del dólar.



“El objetivo del proceso es normalizar las relaciones crediticias y comerciales de la compañía mediante la consolidación de acuerdos con sus acreedores”, recalcó el superintendente Francisco Reyes Villamizar.



La sociedad, que presenta cesación de pagos en el 24% de sus deudas, no tiene a su cargo obligaciones por pensiones de jubilación, bonos o títulos pensionales, por lo que no está obligada a la aprobación de un cálculo actuarial.



Con esta decisión, señaló la Supersociedades, la compañía no deberá realizar pagos o arreglos por fuera de este proceso y tampoco realizar ventas que estén por fuera del giro ordinario de sus negocios sin autorización de la entidad.