SuperSociedades ordena la liquidación de Elite International 

La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial como medida de intervención de los bienes de Elite International Américas S.A.S e intervendrá a varios de sus accionistas y miembros de la junta directiva.



Documentos que reposan en el expediente advierten que Elite International Américas S.A.S. compraba “a ciegas”, no tenía “revisión de cada deudor” y manejó dinero sin tener claridad sobre los flujos que generan los pagarés-libranzas de manera individual.



La solicitud de intervención fue presentada por la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control cuya investigación concluyó que Elite International Americas S.A.S captó ilegalmente recursos del público.



“Entre los hallazgos se encuentran casos de libranzas vendidas sin respaldo, otras libranzas que no eran descontadas por las pagadurías y algunas más en las cuales lo que se vendía al inversionista, no coincidía con lo que se descontaba al deudor”, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.



Como agente interventora fue designada María Mercedes Perry, quien venía desempeñándose como liquidadora de la misma sociedad.



SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES



De otra parte, la Superintendencia de Sociedades ordenó a Credicaribe, Inversiones Alejandro Jiménez A.J, Corposer y Credimed del Caribe la suspensión inmediata de las actividades de captación ilegal de dineros del público.



De acuerdo con el expediente, existen evidencias de que Elite International Americas S.A.S conocía las irregularidades de los originadores de libranzas mucho antes de la cesación de pago de los flujos a los inversionistas y a pesar de eso siguió operando.



Las labores investigativas incluyeron requerimientos a varias pagadurías, el cruce de diversas bases de datos y el uso de software forense gracias al cual se detectaron más de 1.300 casos en Elite International Américas, además de los hallados en las otras cuatro sociedades.



En el marco del convenio suscrito con la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades trasladará esta decisión al ente investigador. La entidad reitera su disposición de continuar colaborando armónicamente en las investigaciones que por este y otros hechos relacionados con el tema de las libranzas, se puedan adelantar.



ACTUACIONES DE SUPERSOCIEDADES



La Superintendencia de Sociedades había decretado el sometimiento a control de Elite International S.A.S desde el pasado 7 de julio debido a diversas situaciones críticas de orden contable, administrativo y financiero. En septiembre se decretó la apertura de una reorganización que posteriormente llevó a la liquidación judicial ordenada el pasado 18 de octubre.



Hasta el momento la entidad ha realizado más de 70 visitas a comercializadores de libranzas que concluyeron en el sometimiento a control de 13 entidades. De este grupo 8 compañías fueron enviadas a reorganización y de estas 7 sociedades se encuentran hoy en liquidación.



Con la decisión adoptada hoy se completan 5 compañías del sector de libranzas intervenidas por captación ilegal.



Estas fueron las personas sancionadas por la Supersociedades por el caso de Elite Internacional.



Jose Alejandro Navas Vengoechea

Marino Constantino Salgado Carvajal

Francisco Odriozola Juan Cédula de Extranjería

Jorge Enrique Navas Vengoechea

Claudia Esther Rojas Mocetón

Luis Guillermo Rodriguez Gutiérrez

Carlos Alberto Celis Santiago

Ana Victoria Ibarguen Quijano

Nidia Lancheros Páez

Gabriel Arturo Suárez Agudelo

Gertrud Otto Gómez

Jose Felipe Salgado Álvarez

Giovanni Guacaneme López

Luis Fernando Ramírez Troncoso

Paola Andrea Carrillo

Luz Mirian Buitrago Abella, en calidad de contadora de la sociedad