Supersociedades ordena liquidación de la constructora Carlos Collins S.A.

La Superintendencia de Sociedades ordenó este lunes la liquidación de la Constructora Carlos Collins S.A.



La decisión se tomó luego de que la entidad evidenció, tras varias visitas a la compañía, que la constructora no cumplió con la obligación de renovar su matrícula mercantil.



(Lea: Consejo de Estado ratifica condena económica contra Carlos Collins).



De acuerdo con informes presentados por el revisor fiscal, la compañía “no presenta retención en la fuente desde 2014; debe impuesto de renta de 2013 por $1.521 millones, impuesto de renta de 2015 por $64 millones, impuesto a la riqueza año 2016 por $199 millones e impuesto al valor agregado periodo 1 de 2016 por $17 millones por lo que la Dian tiene embargadas las cuentas bancarias de la sociedad”.



La decisión de la Supersociedades se da luego de que el pasado viernes, el Consejo de Estado ratificara una condena económica contra la constructora a la que le ordena pagar $151.357 millones por incumplimiento de obras.



“Con decisión del Consejo de Estado, contratista Carlos Collins le adeuda a la Nación $182.303 millones: $30.945 de primer fallo y $151.357 del segundo ¿cuándo los va a pagar?”, celebró el vicepresidente Germán Vargas Lleras, al conocer la decisión del Consejo de Estado.



(¿Qué viene para el Túnel de la Línea, tras la liquidación del contrato con Carlos Collins?).



Con orden de la Supersociedades, a partir de este momento la Constructora Carlos Collins S.A. no podrá desarrollar ninguna actividad comercial y solo conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata liquidación del patrimonio.



Adicionalmente el ex representante legal de la compañía, Carlos Guillermo Collins Espeleta, deberá entregar en el mes siguiente su rendición de cuentas.



El proceso inicia con el activo reportado por el deudor que asciende a la suma de $76.383 millones valor que será determinado realmente al momento de aprobarse el inventario valorado de bienes por parte del juez del proceso.