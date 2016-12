La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó a Uber Colombia con una multa de $344.727.000 por incumplir la orden de no seguir haciendo promoción de la prestación de sus servicios de transporte.



El pasado 19 de agosto de 2016, la Delegada de Tránsito y Transporte del ente de control –tras haber sancionado anteriormente a Uber Colombia por facilitar la infracción a las normas sobre transporte de pasajeros– ordenó a la empresa dejar de promover, a través de medios masivos y de publicidad, el uso de la plataforma tecnológica que permite la prestación ilegal del servicio.



A pesar de la orden, la Supertransporte encontró que Uber continúa promocionando "el uso de la plataforma que permite la prestación de servicios de transporte público no autorizados en el país, a través de vehículos particulares o de vehículos de servicio público habilitados por el Ministerio de Transporte para prestar otras modalidades de servicio".



“Si Uber Colombia insiste en incumplir la orden de abstenerse de promocionar el uso de la referida plataforma, la Supertransporte –con apoyo en lo previsto expresamente en la Ley– podrá imponer multas sucesivas por el mismo valor, mientras la empresa incurra en esta conducta”, advirtió Lina María Huari, superintendente delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor.



Ya la Supertransporte, en el presente año, confirmó la multa impuesta a Uber Colombia S.A.S. –el 14 de septiembre de 2015– por un valor de $451.045.000, sancionando la facilitación de la violación de las normas sobre la prestación del servicio de transporte especial.