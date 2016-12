Tras el asesinato de uno de sus fundadores, Alonso Orjuela, hace unas semanas en Bogotá, la cadena Surtifruver de la Sabana continuará el plan estratégico que tenía trazado y que incluye desarrollar clientes institucionales como supermercados, restaurantes y casinos.



Así lo anuncia Carlos Javier Cortés Rodríguez, quien en la reorganización fue designado como gerente general de la compañía. Los herederos de Orjuela asumen el 55 por ciento de la compañía, en tanto que Freddy Orjuela se quedará con el 45 por ciento, y asume como presidente y representante legal.



¿Cuál ha sido su relación con Surtifruver?



Estuve como gerente por 10 años del 2004 al 2012, y últimamente estaba muy cercano a la empresa y a Alonso Orjuela como asesor, desarrollando unos proyectos muy importantes para la compañía. Ahora, con este trágico suceso, me piden el favor que regrese y que me haga cargo para continuar el plan estratégico que se tenía. El objetivo es comentar eso para que el mercado se sienta tranquilo porque la empresa continúa y seguirá creciendo.



¿Cómo queda la organización interna?



La empresa pertenece a Freddy Orjuela que tiene el 45 por ciento y a Alonso Orjuela, quien tenía el 55 por ciento. En este momento quedan como accionistas los herederos (la esposa y los hijos) y Freddy Orjuela.



El representante legal y nuevo presidente es el señor Freddy Orjuela, el accionista con el que Alonso había fundado Surtifruver. Los nuevos accionistas, en plenaria, me nombran de forma unánime como gerente general. El socio y los herederos tienen el compromiso de continuar con la estrategia de crecimiento y sostenibilidad.



¿Cómo está la compañía?



Tiene 15 puntos de venta, con uno nuevo por abrir en febrero sobre la entrada principal de Chía. Tiene un área cercana a 1.900 metros cuadrados, y una inversión de 21.000 millones de pesos a la fecha, incluido el terreno.



¿Qué otras inversiones han hecho últimamente?



Se ha hecho una inversión muy importante en los últimos dos años, superior a los siete millones de dólares, en la optimización de los procesos. Específicamente, en la reducción de la huella de carbono.



Construimos el centro logístico privado más grande del país para el manejo de frutas y verduras en Cota, en un espacio de 14.000 metros cuadrados y allí recibimos, clasificamos, empacamos y despachamos en forma completamente automatizada.



¿Cuál es la estrategia de expansión para el año entrante?



El plan de crecimiento lo tenemos enfocado a fortalecer el área institucional. Vamos a atender cadenas de restaurantes, de hoteles, casinos. Los chefs iban a los almacenes y hacían las compras porque no estábamos preparados para poder atender grandes volúmenes, ahora sí lo estamos con el centro logístico. Con Colsubsidio empezamos el piloto para proveer los productos Surtifruver y estamos evaluando cómo seguimos con los otros supermercados.



¿Producen directamente?



La organización decidió hace cuatro años comprar terrenos para cosechar en forma directa. Empezó con los productos que más rotan. Tenemos un cultivo de limón en Chicoral y El Guamo, en Tolima. También producimos arándanos en Usme, en el sur de Bogotá. Igualmente, tenemos cultivos de hortalizas en dos fincas de Cota, una de Chía y otra de Sopó.



¿Cuál es el proyecto en el que están trabajando?



Vamos a seguir con el plan que teníamos con Alonso Orjuela de certificar las fincas con EurepGap. Como las condiciones más estrictas de producción agrícola las tiene Europa nos vamos a igualar a las características de lo que se exige allá en el uso de insumos y forma de trabajar la tierra.



Ya estamos en el proceso de certificación de una de las finca de cítricos. Esperamos que la certificación se logre en enero. Estamos siguiendo todos los requisitos y la idea es seguir con las otras fincas. En los almacenes los clientes tendrán acceso a la trazabilidad de los productos.



¿Cuántos proveedores tienen?



La compañía tiene 1.000 proveedores a nivel nacional, tras 18 años de operaciones.



¿En cuánto van a terminar el año en ventas?



Este ha sido un año difícil. El estancamiento de la economía se ha sentido. Esperamos que estén entre 100.000 y 110.000 millones de pesos, casi que en los mismos niveles del 2015. Pero con lo que sí estamos muy contentos es con que, pese al decrecimiento del petróleo y la minería, el agro y la industria van a reactivarse. Tenemos una expectativa muy grande para los años que vienen.



¿Cómo va el caso en la Fiscalía?



La Fiscalía está haciendo una investigación minuciosa y detallada. No hay resultados a la fecha.



Es muy claro que él no utilizaba ningún esquema de seguridad porque no le debía nada a nadie. Era una persona transparente en los negocios.



Hace 14 o 15 años estuvo viviendo en Panamá por problemas de seguridad que otras empresas también enfrentaban.



Nunca manifestó amenazas. Vamos a ver qué dicen las investigaciones.