Taxis Libres inicia carrera hacia el mercado ‘premium’

Para fortalecer su portafolio, una de las firmas líderes en la prestación de servicio público, Taxis Libres, lanzaría una línea ‘premium’ el próximo 5 de agosto en Bogotá.



Y es que desde la llegada de aplicaciones tecnológicas de transporte, la compañía viene trabajando en estrategias para prestar cada vez un mejor servicio.



De hecho, hoy Taxis Libres inaugura el Salón de Inducción y capacitaciones para conductores, que busca ofrecerles a estas personas una formación de servicio al cliente.



Stefanía Hernández, la nueva gerente de la empresa, habló con Portafolio sobre las metas que tiene la empresa y acerca de su lucha frontal contra las aplicaciones que todavía están en vilo por regular, como Uber y Cabify.



¿De qué se trata el Salón de capacitación?



Es un centro que busca darle una educación continua a los taxistas. Lo que queremos es que al entrar a nuestro gremio, estas personas reciban una formación que les va a mostrar cómo ser taxistas. De hecho, ya tenemos convenio con el Sena y también nuestras propias plataformas virtuales.



¿Hay más iniciativas para mejorar el servicio de los taxistas y que involucre a todas las empresas?



Hay un proyecto de ley, el 69 del 2016, que busca mejorar el servicio de los taxis, en el que hemos estado muy activos, mostrando también nuestro compromiso con la calidad de la atención al usuario, que contempla la posibilidad de sancionar a los conductores que no atiendan adecuadamente a los usuarios.



¿Esas estrategias son una respuesta a la fuerte competencia y a las quejas de los usuarios por el mal servicio de algunos taxistas?



Para combatir esta situación, el mismo salón de conducción nos va a permitir hacer un filtro a los conductores. Es decir, hacemos la capacitación y luego se hace una evaluación y así tener un mayor control del perfil del taxista.



¿Hay planes de expandir su portafolio de servicios para hacerle frente a otras modalidades?



Entramos también con los taxis libres ‘premium’. De hecho, ya iniciamos un piloto y funcionó muy bien en Cali; en donde capacitamos a 100 taxistas, todos uniformados y educados en temas de competencias laborales, turismo e incluso, fueron certificados por Icontec. Este mismo proyecto lo estamos replicando en Bogotá y esperamos salir el 5 de agosto con esa línea.



Los taxis no están siendo muy competitivos por los altos precios de los cupos, ¿se pueden regular esas tarifas o acabarlas?



Aunque en su momento los cupos se crearon para limitar el número de carros circulando en Bogotá, los precios fueron subiendo a unas tarifas exorbitantes. Muchos creen que eso lo regulamos las empresas de taxis y no, son los propietarios de ese ‘Derecho de reposición’ (que es su nombre real). Y desde nuestra perspectiva, es un mercado que debería ser regulado, con precios más competitivos.



Taxis libres ha librado una batalla legal contra aplicaciones como Uber. ¿No ven que eso se pueda solucionar a través de una regulación?



Analizando y estudiando el tema, esas son plataformas ilegales que han entrado al país con un concepto de economía colaborativa, que en Estados Unidos se creó para darle más utilidad a los vehículos que podían ser empleados para generar ingresos extra. Sin embargo, en Colombia la situación cambia porque se ha identificado que terceros empiezan a comprar carros particulares y se ve que quien maneja los vehículos, no son sus propios dueños. Y en el país, esa solución de economía colaborativa a largo plazo va a generar más caos vehicular.



Y como una estrategia para hacerle frente a estas aplicaciones y con el fin también de mejorar el servicio, el pasado 10 de mayo se creó la Unión Nacional de Propietarios, Empresarios de Taxis y uno de los ítems es concebir un grupo especial en contra de la ilegalidad, que es apoyado por la Secretaría de Movilidad, la Alcaldía y la Policía de Bogotá.



¿Y a nivel general, esperan crecer en términos de taxis y número de conductores?



Actualmente, Bogotá tiene 52.000 taxis, de los cuales 19.000 están afiliados con nosotros. Es decir que tenemos el 40% del mercado de taxis en la capital y contamos también con presencia en ciudades como Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla y Cali. Y a nivel nacional ya contamos con más de 50.000 taxistas. Nuestro foco para este año es seguir formando a más conductores y lograr capacitarlos a todos en los próximos tres años. Además de sumar más de 2.000 conductores año a año a nuestra flota.



María Camila González

marola@eltiempo.com