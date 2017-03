La empresa que ofrece fuentes de energía no convencionales

Teniendo en cuenta la reglamentación vigente en Colombia, enmarcada en la Ley 1715 promulgada en mayo del 2014, que promueve el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, Energía y Potencia, la empresa colombiana que implementa soluciones utilizando energía solar con su marca Tecnigreen, reforzó su Unidad Estratégica de Negocios para ofrecer soluciones de sistemas de energía solar fotovoltaica al sector de la industria y la construcción del país.



Las medidas de la Ley contenidas en el decreto 2143 del 4 de noviembre, y que empezaron a regir desde el año pasado, proporcionan incentivos tributarios para los distintos proyectos de energías renovables que se implementen en el país. De esta forma, y una vez se cumpla los requisitos, quienes realicen proyectos de generación con este tipo de alternativas podrán hacer efectiva una deducción del impuesto de renta del 50 por ciento de las inversiones por un plazo de cinco años.



Además, se aplicará una depreciación acelerada de los activos a cinco años, estarán exentos del IVA y también se contempla la exención del gravamen arancelario, buscando que las empresas obtengan enormes beneficios que les ayuden a tener una notable reducción de los costos en la inversión realizada.



“Aprovechando este ámbito de la legislación colombiana, decidimos reforzar el equipo de ingeniería dentro de la División de Energía Alternativas para desarrollar y dimensionar sistemas de energía solar fotovoltaica, y ofrecer así las soluciones que más se adapten a las necesidades del sector de la construcción y la industria”, expresó María del Pilar Valencia, Directora Comercial de la División de Energías Alternativas, Tecnigreen, de Energía y Potencia.



La experta explicó que existen varias soluciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica, es decir, que si un edificio tiene energía eléctrica pero quiere poner paneles solares para disminuir costos de energía, los instala y los conecta a esa red, generando de día energía solar y de noche consumiendo la red de la empresa de servicios públicos.



También se destacan otros sistemas que se usan en zonas no interconectadas del país, como en el caso del Pacífico donde por no contar con red eléctrica, utilizan plantas de gasolina o diesel.



“Para estas zonas ofrecemos soluciones de energía solar fotovoltaica con baterías. Este año estamos lanzando un producto híbrido con baterías, que se alimenta de la energía solar o de una planta de combustión. Estos productos híbridos se utilizan donde no hay energía y todos los sistemas se diseñan de acuerdo a las necesidades del cliente”, agregó María del Pilar Valencia.