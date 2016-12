Tecnoglass ya aseguró los negocios del 2017

Luego de conocerse sus resultados financieros del tercer trimestre, el fabricante de vidrios, ventanas y materiales de construcción Tecnoglass sigue en firme con su plan de mantener una tasa de crecimiento anual del 20 por ciento.



De hecho, al revisar el volumen de pedidos con el cual ya está trabajando para los próximos meses, tiene asegurados los negocios para el año entrante e incluso para una parte del 2018.



Christian Daes, presidente de Tecnoglass, señala que las empresas que conforman el grupo (CI Energía Solar y Tecnoglass) trabajan a través de pedidos –que pueden ser para proyectos de uno o dos años– , lo que les facilita saber cómo les irá en el mediano plazo.



“Por el número de cotizaciones que estamos recibiendo, sabemos que el futuro es todavía bastante prometedor. Tenemos ventas aseguradas de US$403 millones al día de hoy. Prácticamente ya tenemos facturado el 2017 y parte del 2018”, afirmó.



De hecho, ambas empresas vienen creciendo a tasas del 20 por ciento anual, lo que a juicio del directivo, abre nuevas oportunidades de inversión tanto en el mercado colombiano como en el estadounidense.



“Las cifras son bastante reconfortantes y eso nos permite seguir invirtiendo para poder seguir creciendo en el mercado de Estados Unidos, que está todavía muy fuerte”, puntualizó Daes.



Precisamente, las ventas en el exterior ya tienen una participación del 70 por ciento del total, aunque EE. UU. concentra la mayoría, en particular en áreas como Florida, New Jersey, New York, California, Washington D.C. y Texas, entre otros.



Incluso, por medio de CI Energía Solar, la empesa exporta a más de 20 países en el continente americano.



LLEGANDO A LA META



Por lo pronto, el grupo Tecnoglass, que nació hace 30 años en Barranquilla, prevé que cumplirá sus metas para el 2016.



“En Tecnoglass este año vamos a alcanzar ventas consolidadas en USCAP de US$290 millones y ventas colombianas de $1,2 billones entre las dos empresas, la de ventanas y la vidrios”, explicó Daes.



Como se recuerda, durante el tercer trimestre de este año, C. I. Energía Solar reportó un crecimiento del 59,5%, y Tecnoglass uno del 29%.



En cuanto a la primera, dedicada a la fabricación de productos para la industria de la construcción como ventanas, puertas, divisiones y fachadas flotantes, sus ventas netas ascendieron a $464.581 millones en dicho lapso, lo que representó un incremento de $173.220 millones comparado con el mismo periodo del 2015.



Entre tanto, su utilidad neta se ubicó en $38.012 millones y el Ebitda –ganancias antes de impuestos y otras deducciones– ajustado (para excluir pérdidas y ganancias por diferencia en cambio) fue de $85.332 millones.



Al 30 de septiembre de este año, la compañía registró un crecimiento continúo del 12% año tras año.



Mientras tanto, Tecnoglass, que se dedica la transformación de vidrio arquitectónico y perfilería de aluminio para la construcción de edificaciones residenciales y comerciales, reportó ventas netas de $407.230 millones para el tercer trimestre de 2016, comparados con los $308.467 millones registrados para 2015.



Esto significó un incremento de ventas de $98.762 millones, representado así en un crecimiento de las ventas totales de la compañía del 29%.



En cuanto a la rentabilidad de la empresa, también viene en crecimiento, pues esta fue de $24.648 millones, frente a los $33.098 millones del tercer trimestre del año pasado.

El Ebitda de la compañía, fue de $89.186 millones (22% de las ventas), lo que representó un crecimiento del 26% frente al año anterior.



Aunque el grupo Tecnoglass, que completa cerca 6.500 empleados en todo el país, tiene una empresa filial en Estados Unidos, todavía no contempla en sus planes abrir otro punto de fábrica fuera del país.



“Aunque somos una empresa que está en constante crecimiento, queremos apostarle a darle empleo a la ciudad. Además, la ubicación de Barranquilla nos facilita la exportación de nuestros materiales. La costa sigue siendo una zona estratégica para nosotros”, dijo Christian Daes, presidente del grupo Tecnoglass.



La empresa, que comercializa cerca de 1.600 toneladas de aluminio y 6.000 vidrios al mes, se ha constituido como una de las compañías colombianas que más exporta en el país y una de las pocas que cotiza en el Nasdaq.



VIDRIOS SOSTENIBLES



Aunque el nombre de una de las compañías del grupo Tecnoglass, haga referencia a energía solar, la compañía todavía no fabrica páneles solares.



Sin embargo, Christian Daes, su presidente, asegura que “este es uno de los proyectos que tenemos en mente. De hecho ya tenemos un grupo de investigadores que están buscando la forma de aplicarlo a las ventanas o vidrios de las casas”.



Según explica Daes, a través de un grupo de investigación la compañía está buscando la forma, en la que los vidrios y ventanas que fabrican para las casas, también puedan generar ser páneles solares.