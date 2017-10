Telecomunicaciones, el nuevo negocio de Jesús Guerrero

Jesús Guerrero, cabeza de un grupo de 44 empresas, incursiona en el negocio de las telecomunicaciones. Hace un par de meses cerró un acuerdo con Azteca Comunicaciones para trabajar en la masificación de internet. Detrás del acuerdo está su más reciente adquisición, Nextelco.



En diálogo con Portafolio, explica este negocio y habla de los planes que incluyen fortalecer a Red Servi y desaparecer la marca Almagrario.



¿A qué llama el Grupo Guerrero?



El Grupo Guerrero abarca las 44 compañías en las cuales tengo participación. Entre las más grandes están Servientrega, Efecty, Almagrario y Red Servi. Estamos en 8 países. No estoy en el día a día de cada una porque me desempeño en la parte corporativa, ayudando a hacer negocios. Están en sectores como logística construcción, seguros, educación, tecnología y, ahora, fibra óptica.



¿Cómo es lo de la fibra óptica?



Compramos la empresa Nextelco, en la cual tenemos el 60%. Y firmamos una alianza con Azteca Comunicaciones para hacer la conectividad de la última milla. Además, vamos a comercializar internet a través de los puntos de Red Servi.



¿Qué lo lleva a participar en este sector?



Es el mismo de la logística porque comunico vía internet, pero también llevando cosas. Telecomunicaciones es el negocio del futuro, no necesariamente la voz.



¿Qué inversión hizo?



La inversión está calculada a tres años en US$10 millones, de los cuales en este año se destinarán US$3 millones.



¿Cuándo empieza la operación?



Luego de un año de negociaciones, firmamos hace dos meses con los mexicanos y estamos en la planeación para empezar a ofrecer el servicio.



Gracias a las alianzas que tenemos con empresas como Drogas La Rebaja y Colsubsidio, la gente podrá comprar su tarjeta para conectarse a internet.



Se trata de aprovechar la red de 12.000 oficinas existentes de Red Servi que también maneja, por ejemplo, giros, recargas, Soat, juegos y, ahora, internet. Esa capilaridad es fundamental para la masificación.



Además, no se trata de llegar solo a las personas naturales, sino a todas las empresas que necesiten conectividad con Nextelco.



¿Últimamente ha sumado más empresas al Grupo?



Compramos hace más de dos años Almagrario y la vamos a fusionar con Red Servi.

Ya unimos la parte administrativa y logística, y tenemos la primera empresa 4PL, es decir con los cuatro procesos logísticos: importación, almacenamiento, picking (proceso en el que se recoge material abriendo una unidad de empaquetado) y distribución.



Vamos a quedarnos con la marca Red Servi. El nombre Almagrario, que lleva 52 años, desaparecerá pero se mantendrá como razón social.



¿Formalmente, existe el Grupo Guerrero?



Estamos en eso. No en todas las empresas somos mayoría. Ya hemos hecho varias reuniones con la Superintendencia de Sociedades para mirar en cuáles aplicaría como grupo. Lo que hemos hecho es crecer. Nos interesa tener una sombrilla que bajo una dirección apoye el crecimiento de las compañías. Tengo unas 14 empresas en las cuales somos dueños con algunos de mis hermanos y en el resto de compañías, unas 30, en las cuales comparto propiedad con externos, tanto inversionistas colombianos, como extranjeros.



Mis socios son los que saben del negocio, yo lo que he hecho es aportar capital y aportar mi experiencia comercial para que las firmas sean sostenibles.



¿Cuánto generan en ingresos?



Calculamos 3 billones de pesos al cierre del año y manejamos 35.000 empleados. Por su parte, este año Almagrario y Red Servi cierran con una facturación de más de 150.000 millones de pesos. La primera aumentó a junio el 13,2% y la segunda, 22,8%.



Servientrega reporta un aumento de 1,04% en volumen de envíos y de 6.06% en pesos, en el primer semestre.



¿Cómo ve el final de año?



La economía se mueve y eso se nota en el número de envíos. En agosto y septiembre se ha visto un repunte en esa movilización de despachos y creemos que el cierre del año puede ser mejor de lo que esperamos.



¿Cómo proyecta su actividad empresarial?



Hoy, el Grupo va en proceso de consolidación, pero de todas maneras seguimos viendo oportunidades.



Estamos mirando porque hay muchos coqueteos de inversión extranjera. Y eso es bueno porque son recursos que llegan. Qué bueno que los inversionistas nos vean y quieran comprar una participación en Servientrega o en Red Servi. Desde el 2006 ha habido contactos de las grandes multinacionales por Servientrega.



Inicialmente dijimos que no pero no podemos ser ajenos a lo que pasa en el mundo. Los grandes competidores se han fusionado porque eso le ayuda a uno a optimizar procesos, a ser más eficiente y a no pensar solo con el corazón sino a pensar los negocios con la cabeza. Tienen que ser rentables. Lo importante es que yo, como Jesús Guerrero, sigo creyendo y sigo haciendo inversiones en el país, pase lo que pase.



¿Pero hay algo en firme?



Lo dejamos para otra entrevista.