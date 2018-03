Telefónica intenta dominar el mercado latinoamericano

En Madrid, gigantes ratas doradas adornan las paredes detrás de la alfombra roja donde desfilan las celebridades hacia una fiesta glamorosa para celebrar el estreno de la serie de televisión española más cara que se ha producido.



El programa, un thriller llamado La Peste sobre un brote de peste bubónica en el siglo XVI en España, no es sólo un espectáculo de alto perfil. Es el producto estrella de una iniciativa de 70 millones de euros de Telefónica, el grupo de telecomunicaciones, para producir contenido original en español en un intento por atraer a más consumidores.



El grupo no es la única compañía de telecomunicaciones que está intentando crear dramas para televisión de alta gama, los cuales ya han sido producidos con gran éxito por HBO, la red de cable de EE. UU., y servicios de streaming como Netflix y Amazon Prime. Orange, Altice y Vivendi también están invirtiendo para crear contenido original como un medio para atraer y fidelizar a los clientes a sus servicios.



British Telecommunications, o BT, también ha apostado fuertemente por el fútbol de la Premier League, utilizando el deporte como un medio para reducir cancelaciones y atraer a más clientes.



Pero Telefónica está haciendo una de las mayores apuestas en la industria, ya que está contando con su dominio en el mercado latinoamericano para convertirse en un gigante en la industria de contenidos.



“Actualmente se están produciendo numerosos programas de calidad en inglés, pero hay pocos dramas españoles de alta calidad”, asegura Domingo Corral, jefe de contenido original de Movistar + de Telefónica. “Tuvimos que diferenciarnos de alguna manera, y esto tenía sentido para nosotros”.



En las próximas semanas, Telefónica comenzará a lanzar La Peste y otros 11 programas españoles en sus 14 mercados latinoamericanos, comenzando con Perú, Chile y Colombia, según varios ejecutivos entrevistados por el Financial Times.



Se difundirán en un nuevo canal, llamado Movistar Series, que se incluirá en la oferta básica de Movistar TV y Movistar Play en la región.



“Tenemos una gran base de suscriptores en América Latina, por lo que estos programas pueden tener un atractivo muy amplio”, destaca José del Valle, director Ejecutivo de las operaciones de redes de medios de América Latina de Telefónica.



Del Valle dice que el mercado en Latinoamérica es competitivo, y que muchas de las redes compran los mismos programas de EE. UU. que Telefónica. “Nuestros propios espectáculos de alta calidad en español son una forma de obtener una ventaja”, dice.



En los últimos años, las compañías de telecomunicaciones se han apresurado a obtener contenido exclusivo, como lo demuestra el intento de AT&T por comprar a Time Warner por US$85.000 millones.



Pero a medida que se ha ido acelerando esta tendencia, los analistas e inversores se han vuelto cada vez más cautelosos con respecto a las decisiones de las compañías de telecomunicaciones. Muchos temen que, en un mercado saturado de programación de calidad, hay poco margen para un retorno de inversión en la producción de programas nuevos.



Los analistas de Raymond James señalan que las empresas europeas que emplean estrategias que combinan las telecomunicaciones y los medios perdieron un promedio de 40% de su valoración bursátil en 2017.



Por el contrario, las empresas que no han buscado derechos exclusivos, como Vodafone y Orange, han estado superando a sus rivales.



Telefónica ya ha realizado una incursión desastrosa en el sector de contenido, gastando €5.500 millones en el 2000 para adquirir Endemol, la compañía que creó el programa de telerrealidad Gran Hermano. Endemol fue vendido en 2007 por €2.600 millones.



Los analistas están cautelosamente optimistas de que la decisión de Telefónica de especializarse en la producción de contenido original en español podría darle una ventaja.



“Telefónica tiene una ventaja en comparación con otras compañías de telecomunicaciones europeas, ya que cubre prácticamente todos los países de habla hispana”, señala Georgios Ierodiaconou, analista de Citigroup. “Tiene sentido que intenten producir contenido en español”.



Ierodiaconou agrega que la inversión en el proyecto es relativamente pequeña para una empresa con una capitalización bursátil de 43.000 millones de euros y, por tanto, no es un gran riesgo. La primera serie de La Peste costará alrededor de 10 millones de euros, una décima parte del costo de algunas de las grandes series estadounidenses.



Hasta ahora, La Peste ha sido un éxito según los críticos, con el diario español El Mundo llamándola una ‘obra maestra’ y El Diario diciendo que “te toma por el cuello y te arrastra por las calles de Sevilla en el siglo XVI”.



Esto es un buen augurio para lo que los ejecutivos como del Valle esperan sea una nueva dirección para la compañía.



“Estamos viendo una explosión de grandes talentos españoles en todo el mundo en términos de productores, actores y directores. Estamos en una excelente posición para aprovechar eso”, resalta.