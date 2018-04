Telefónica invertirá $600 mil millones este año en el país

Archivo particular.

Aunque no es el mejor momento para el sector de las telecomunicaciones, que completa un periodo largo con decrecimiento, la multinacional Telefónica (Movistar) anunció que este año invertirá entre 600.000 y 700.000 millones de pesos en infraestructura dentro del país, según reveló ayer su nuevo presidente, Fabián Hernández.



La cifra es, sin embargo, ostensiblemente menor al billón de pesos que destinó al mismo objetivo durante el 2017.



En diciembre del año pasado, la asociación de operadores de telefonía celular e internet, Asomóvil (que agremia a Claro, Telefónica y Tigo-Une, las principales), lanzó un campanazo de alerta frente a los números rojos que completaban ocho trimestres y pidió la intervención del Gobierno con inversiones para masificar el acceso a la web en el territorio nacional.



Fuera de esos malos resultados, en el 2017 las afiliadas a Asomóvil tuvieron que pagar $4,7 billones al Estado tras perder un pleito por la reversión de la infraestructura usada en la primera licitación.



Ayer, de nuevo, durante el Telefónica TIC Fórum, que se realizó en el centro de convenciones Ágora, de Bogotá, Hernández, solicitó que se implementen medidas, como subsidios a la demanda – “no a los operadores”– con el fin de eliminar la brecha actual de acceso a este servicio y de paso generar un alivio a este segmento económico.



En ese mismo sentido, el directivo se manifestó a favor de la propuesta que cursa en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), para modificar la prohibición que existe desde el año 2014 a que los operadores ofrezcan los aparatos de telefonía móvil atados a los planes de pago del servicio.



“Hoy necesitamos que el sector siga aportando y pueda eliminar todas las barreras que existen. Los terminales son una de ellas. Muchas veces vemos algunos sistemas que no permiten la adopción de los datos y es donde las políticas públicas tienen que revisarse”, dijo Hernández, quien afirmó que si esa reforma se pone en práctica, permitirá una mayor comercialización de los teléfonos, cuyo alto valor es la principal barrera para el acceso a los datos porque representa entre el 64 y 74% del costo del servicio.



Agregó que al incentivar la demanda también podría haber un impacto positivo sobre las tarifas y aclaró que, en su concepto, ese paso no significaría el retorno a las cláusulas de permanencia, como lo denunciaron Fenalco y el congresista conservador David Barguil.



Hernández también aplaudió la posibilidad de que el país adopte la figura de un regulador único de telecomunicaciones, fusionando las competencias que hoy día poseen la CRC y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).



Consideró todos los anteriores puntos como esenciales para el repunte de una industria que entre el 2010 y el 2016 representó el 25% de la inversión total que se hizo en Colombia pero que en la actualidad está de capa caída.



Por ese ambiente de crisis que reina, es que el presidente de Telefónica considera inoportuno sacar en el momento la licitación de los 700 megahertz.



“No es el mejor momento, sería mejor esperar a que estas políticas públicas (de alivio al sector) se implementen y que exista un repunte en crecimiento; ese será un buen momento para comprometer las grandes inversiones que implican una subasta del espectro”, apuntó.



En su primera aparición en público, después de su nombramiento como cabeza local de Telefónica, a mediados de febrero, Hernández adelantó que la perspectiva es crecer en un 2% durante el 2018 en cuanto a facturación, repitiendo la cifra del 2017.



No obstante el resultado modesto en dinero, el directivo resaltó como un gran logro haber concluido el año pasado con 17 millones de usuarios.