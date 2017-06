Tesla ya supera en valor de mercado a GM y Ford

Trece años después de su fundación, Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos de lujo, está empezando a tener un profundo impacto en el mundo del automóvil de Estados Unidos a pesar de su pequeño tamaño en relación con los grandes fabricantes tradicionales.



En 2016, la compañía produjo un total de 83.922 vehículos. En comparación, General Motors (GM), el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos y el tercero a nivel global, produjo en todo el mundo alrededor de 10 millones de vehículos.



Mientras que GM tuvo unos beneficios de 9.700 millones de dólares en 2015 y 9.430 millones en 2016, Tesla perdió 675 millones de dólares tras tener unos ingresos de algo más de 7.000 millones.



Pero a pesar de su pequeña cuota de mercado en Estados Unidos y sus pérdidas, la semana pasada, la capitalización bursátil de Tesla llegó a 60.380 millones de dólares, por encima de la de GM, que está valorada en 51.480 millones.



Ahora bien, una acción de Tesla se cotiza a más de 357 dólares, la de GM está valorada 10 veces menos, apenas 34 dólares. En realidad, Tesla se sitúa ahora como el cuarto fabricante de automóviles del mundo en capitalización bursátil, solo por detrás de Toyota y los grupos alemanes Daimler y Volkswagen (VW).



La comparación de Tesla con el Grupo Ford, el segundo mayor fabricante de Estados Unidos, es incluso más dolorosa. Un título de Ford tiene un precio de 11,1 dólares. Y eso que Ford tuvo unas ganancias récord de 7.400 millones dólares en 2015 y 4.600 millones de dólares en 2016.



Precisamente, la escuálida actuación bursátil de Ford en comparación con sus competidores, y especialmente Tesla, es una de las principales razones por las que el consejo de administración de la empresa, sancionaron el despido de su presidente, Mark Fields, el pasado 22 de mayo.



Aunque Ford está invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos, sus resultados no están teniendo el impacto que los mismos productos que Tesla está poniendo en el mercado.



Lo mismo se podría decir, con matices, de la comparación entre Tesla y los dos otros fabricantes estadounidenses, GM y Fiat Chrysler (FCA).



Para muchos analistas, el que Ford, GM y FCA estén invirtiendo y produciendo vehículos eléctricos es consecuencia del creciente éxito de ventas de Tesla.



Como el fundador de Tesla, el multimillonario y emprendedor Elon Musk, recordó el viernes, GM fue el primer fabricante que decidió producir de forma masiva en la era moderna cuando entre 1996 y 1999 comercializó el EV1.



Pero en una sorprendente decisión que todavía provoca ira en muchos en Estados Unidos, en 2003, GM decidió cancelar el programa del EV1 y destruir todos los vehículos existentes, pese a las protestas de sus usuarios. "Pocas personas saben que empezamos Tesla cuando GM retiró forzosamente todos los vehículos eléctricos en 2003 y los destruyó en un depósito de chatarra", explicó Musk el pasado viernes.



La venganza no podía ser más dulce para Musk. Ahora, no solo Tesla está forzando a los grandes fabricantes a atender el mercado de vehículos eléctricos gracias a su éxito sino que el estilo empresarial de Musk está impactando a sus directivos.



Cuando Bill Ford, el bisnieto del fundador de Ford y presidente del consejo de administración de la empresa, justificó la decisión de despedir a Fields, reconoció que había sido incapaz de cambiar la antigua cultura de la empresa e inspirar a su personal, o los consumidores estadounidenses.



Sin duda, Bill Ford tenía en mente al fundador de Tesla, un visionario que ha amasado un ejército de leales seguidores, que en muchos casos se han convertido en clientes, y que utiliza Twitter a diario para difundir su mensaje.