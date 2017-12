The Business Year concretó alianza con Invest in Bogota

El proveedor de información económica y edición anual de recursos comerciales y de inversión, The Business Year, ha firmado un MOU basado en un acuerdo de asociación de investigación con Invest in Bogota, la agencia de promoción de inversiones de la capital colombiana.



Esta asociación estratégica contribuirá al desarrollo de la sexta edición de la economía de Colombia: The Business Year, Colombia 2018. El MOU se firmó el martes 14 de noviembre en Bogotá entre Juan Gabriel Pérez, director Ejecutivo de Invest in Bogota y Federica Fermo, Country Manager para Colombia en The Business Year.



El director de la agencia de promoción, Juan Gabriel Pérez, felicitó a TBY por exponer las fortalezas del sector empresarial colombiano y poner de relieve las cuestiones clave que afectan al país y la región. “Invest in Bogota se complace en asociarse con The Business Year para la nueva edición.



La publicación es comprensiva, exhaustiva y presenta una visión transparente de las oportunidades y desafíos comerciales en un período de transición para la economía de Colombia”.



Fermo también se refirió al placer que supone para The Business Year presentar su sexta edición de la economía colombiana con un nuevo socio estratégico como Invest in Bogota.



“Esta asociación a largo plazo muestra un objetivo común para mejorar las capacidades de ambas organizaciones para promover aún más Colombia como un lugar para hacer negocios y proporcionar una perspectiva abierta y honesta sobre las oportunidades y desafíos de Colombia como destino para los inversores internacionales”, afirmó.



Después del éxito de las cinco ediciones anteriores en el país y debido a los recientes cambios políticos y sociales que está experimentando Colombia, como el acuerdo de paz y las elecciones presidenciales de 2018, TBY investigará más a fondo el clima económico y las oportunidades de inversión en Colombia a través de un profundo análisis sectorial.



La edición TBY: Colombia 2018 contará con entrevistas a más de 150 líderes ejecutivos, ministros y líderes de estado de países próximos que proporcionarán información directa sobre el crecimiento y las tendencias del mercado.



TBY es la única publicación dentro de su categoría que llega a inversores internacionales clave y miembros de la comunidad empresarial global.



Las publicaciones de TBY son leídas por un número cada vez mayor de clientes corporativos en todo el mundo, incluidas instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial, así como empresas privadas nacionales e internacionales, instituciones financieras, conglomerados industriales y organizaciones gubernamentales.