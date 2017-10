Tiendas Mac Center van por crecimiento del 31 % este año

Archivo particular.

Las tiendas Mac Center, especializadas en productos Apple, llevan 10 años en el país y el año anterior cambiaron de accionistas, durante este tiempo crecieron 35 por ciento, y este año proyectan incrementar sus ventas en 31 por ciento.



Según lo explicó José Barriga, director de los locales, lo que se hizo con los nuevos dueños fue realizar una importante inversión en inventarios, para garantizar que todos los accesorios estén disponibles para los colombianos.



El directivo agregó que este año van aumentando al 40 por ciento con respecto al 2016, pero son conscientes de la desaceleración de la economía, por eso su proyección es tener un año completo creciendo al 31 por ciento.



La compañía este año abrió dos puntos el de Multiplaza y el de la 93, en donde las ventas avanzan bien, pero aún no logran punto de equilibrio. Sus tiendas son reconocidas en cada ciudad en la que se encuentran y llegan a 14 puntos en el país. Por primera vez, la compañía abrió un punto fuera de un centro comercial y lo hizo en el parque de la 93 en Bogotá.



Para el directivo, el crecimiento se debe a que han creado muchos canales de acceso a los productos de sus tiendas. Además, porque ahora la compañía financia sin intereses los productos de la marca de la manzana y con un rápido estudio de crédito.



“El cliente selecciona el producto que quiere y nosotros se lo hacemos pagable con la financiación, sin intereses”, subrayó Barriga.



El empresario se muestra optimista por las ventas futuras, debido a que ahora cuentan con un portafolio completo de teléfonos inteligentes con las dos nuevas presentaciones que incluyen el iPhone X.



“Lo que vemos es que los clientes que llegan a la marca no se vuelven a mover por las facilidades que ofrecen. Cada móvil tiene un perfil para cada cliente y los tenemos de todos los precios, sumado al hecho de que sin importar cuál selecciona el cliente puede escoger financiarlo con cero interés hasta 24 meses”, dijo.



De otra parte, el directivo recordó que la marca Apple es líder en venta de portátiles y computadores de escritorio, en equipos livianos, los Mac Book y los Mac Air son perfectos para alto rendimiento.



De hecho, el experto, recomendó a los usuarios de móviles inteligentes y equipos de computo usar la nube para optimizar el uso de la memoria de los equipos.



En el caso de los equipos de computo, la financiación de la compañía va hasta los 36 meses. Adicionalmente, la compañía ha incluido en algunos de sus puntos aulas de capacitación para que las personas aprendan a usar sus equipos y a sacar de ellos el máximo provecho. “Nosotros proveemos accesibilidad, con la financiación y entregamos capacitación, para garantizarle a la gente la mejor experiencia Apple”, anotó el empresario.



Respecto al mercado de móviles, el empresario afirmó que reconocen que no son líderes en el mercado local, pero advierten que tienen el 55 por ciento del mercado de los teléfonos de más de 1,4 millones de pesos. Respecto a los precios del mercado colombiano, Barriga explicó que la única diferencia es el valor de los impuestos, y recordó que el comprar en el país hace que se pueda hacer efectiva la garantía, contrario a quienes lo compran fuera.