Este jueves, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de la Comercializadora Imayo S.A.S, operadora de las tiendas de ropa femenina Xuss.



(Lea: Gobierno prepara ajustes al régimen de sociedades)



La superintendencia tomó esta decisión debido a que la Comercializadora Imayo S.A.S no cumplió los requerimientos de la Supersociedades. Estas peticiones se produjeron tras la solicitud de dos acreedores de la compañía sobre la cesación de pagos y solicitaran el inicio de una reorganización.



(Además: Entes de control enfrentan nueva ola de 'pirámides')



Sin embargo, ante la no entrega de información, la Supersociedades ordenó el inicio de una liquidación.



En este momento la comercializadora no realiza ninguna “operación comercial y sus socios pretendieron iniciar el trámite de la disolución”, según el comunicado de la superintendencia.



Comercializadora Imayo S.A.S perdió $6.992 millones en 2015, mientras que en 2014 sus pérdidas se ubicaron en 835 millones.



“A partir de esta decisión Comercializadora Imayo S.A.S está imposibilitado para realizar operaciones en desarrollo de su actividad comercial, toda vez que, únicamente, conserva capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata liquidación del patrimonio, sin perjuicio de aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos”, explicó el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar.



PORTAFOLIO.CO