Tierragro responde a afirmaciones de columnista

Respecto a la columna de opinión aparecida en Portafolio.co de Luis Fernando Botero C, titulada ‘Aunque usted no lo crea: perder un cliente por un juego de herraduras’, la compañía Supermercados Agropecuarios Tierragro, de acuerdo a su representante legal, Iván Darío Mejía Arroyabe, aclara lo siguiente:



En carta a Portafolio.co asegura que el artículo publicado en la edición del martes 14 de marzo de 2017 por el columnista, Luis Fernando Botero C, denominado ‘Aunque usted no lo crea: perder un cliente por un juego de herraduras’, expone de manera incorrecta los hechos que sucedieron en la visita al punto de venta de Itagüi, del señor Jorge Villa, “hechos de los cuales se presentan conclusiones que han afectado la imagen y patrimonio de Tierragro”.



La empresa aclara que al leer el artículo, “la historia no corresponde con la realidad y que el señor Luis Fernando Botero C. debió consultar la otra parte, es decir, la versión de Tierragro, antes de escribir y publicar un contenido que afecta gravemente y va en detrimento de nuestra imagen, poniendo en tela de juicio en un medio de publicación global a una Sociedad que con total responsabilidad empresarial y social ha estado presente en Antioquia, reuniendo en un Supermercado Agropecuario todo lo que se requiere para las labores del campo, la finca y las mascotas”.



A renglón seguido, la compañía enumera los pasos desde que llegó el cliente al establecimiento hasta que salió del mismo, afirmando que la persona siempre estuvo “en servicio al cliente y fue muy bien atendido”.



La empresa asegura que “se le están realizando imputaciones deshonrosas a Tierragro, que podrían configurar el delito de injuria ya que las políticas de marketing, servicio al cliente, devoluciones y garantía de nuestra empresa no son reflejo de las aseveraciones establecidas en dicho artículo, teniendo en cuenta que las mismas no corresponden a la realidad…”



Concluye que lo contenido en la columna no “corresponde a la realidad y no es coherente con el servicio prestado en Tierragro al señor Jorge Villa e insistimos que esta publicación atenta contra el buen nombre de nuestra empresa y genera perjuicios económicos, morales y de imagen".