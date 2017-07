TLC con UE ha abierto puertas a 113 nuevas empresas nacionales

Ya son 606 empresas colombianas que exportan sus productos y servicios a la Unión Europea, el tercer mayor comprador de artículos nacionales, luego de Estados Unidos y la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración).



Esto, gracias a la firma del acuerdo de libre comercio, que entró en vigencia el primero de agosto de 2013; antes del TLC eran 493 compañías y en cuatro años se han sumado 113 organizaciones, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



“El tratado con la Unión Europea ha sido sin duda uno de los mayores pasos que Colombia ha dado en materia de diversificación. El aumento del número de empresas ingresando al mercado de la UE actualmente está creciendo aceleradamente a una tasa de 5% promedio anual”, dijo María Claudia Lacouture, responsable de esta cartera.



Asimismo, las condiciones para las compañías que ya tenían presencia en ese mercado también han mejorado. Según MinComercio, “el grupo de firmas que exportaba con mayor frecuencia hacia la UE y que representaba casi el 75% del comercio hacia ese mercado, aumentó 9% en promedio el flujo de ventas. Y el 17% de esas empresas vio un mayor volumen de facturación y el 14% una mayor estabilidad del flujo de su comercio hacia ese mercado”.



Para Javier Díaz, presidente de Analdex, “desde la firma del TLC hemos empezado un proceso de diversificación en exportación, porque antes estaba muy concentrado en productos básicos sin valor agregado”.



Díaz también recalcó que “los empresarios nacionales han ido poco a poco entendiendo este mercado. Estos estaban acostumbrados al modelo estadounidense de altos volúmenes a bajos costos, mientras que las tendencias de consumo en Europa son bajos volúmenes con alto costo. Allá el precio es secundario frente a la calidad. Por otro lado, la economía europea, que ha estado debilitada, ha impedido un mejor aprovechamiento del acuerdo”.



Para el presidente de Analdex, los productos que han tenido un buen rendimiento han sido las confecciones –como la ropa deportiva y los vestidos de baño– y el sector agroindustrial.



Esto lo confirma el balance de MinComercio, el cual señala que “los sectores agropecuario y agroindustrial son los que más han incrementado sus ventas a esa región, comparando los cuatro años anteriores a la firma del acuerdo con los cuatro años posteriores, la variación fue de 21,5% y 52% respectivamente”.



Y en términos generales de los bienes no minero- energéticos hubo un crecimiento de 16,5% entre 2013 y 2016. Estas exportaciones sumaron US$1.936 millones FOB en 2013 y en 2016 registraron US$2.323 millones FOB.



Por otro lado, los departamentos que muestran un mayor crecimiento son: Antioquia, que pasó de exportar US$563 millones FOB en 2013 a US$774 millones en 2016; y Valle del Cauca, que en 2013 sumó US$73 millones FOB y en 2016 fueron US$106 millones FOB.



MÁS DE 120 PRODUCTOS NUEVOS



A partir del acuerdo comercial en agosto de 2013 hasta la fecha, cerca de 123 productos colombianos han ingresado por primera vez al mercado europeo. Así lo destacó MinComercio al recalcar que la melaza, el coco y el algodón son tres de ellos, con exportaciones entre agosto de 2013 y mayo de 2017 por US$3,7 millones FOB, US$3,2 millones FOB y US$991.026, respectivamente.



Además en la lista, que refleja el buen momento que atraviesan los artículos nacionales, también se encuentran los buldóceres, de los que se exportaron en los cuatro años ya citados US$3,51 millones FOB; caucho sintético (US$1,5 millones FOB), remolcadores y barcos empujadores (US$1 millón FOB) y pasta de fibras obtenidas de papel y cartón reciclado (US$680.298 FOB). Alambres, aceite de oliva, lentes, residuos de cacao, uvas, esponjas, guantes, lámparas y flejes de madera también incursionaron en la Unión Europea, desde agosto de 2013.



No obstante, el diagnóstico más reciente de Anif sobre del TLC con la UE entre 2013 y 2016, revela que “el balance comercial para Colombia fue el esperado, pues, la penetración exportadora hacia ese mercado cayó del 2,3% del PIB (antes del TLC) al 1,8% del PIB al término de su tercer año de operación. Dicho desempeño es muy pobre frente al logrado por Chile (con la UE), pues en sus primeros años de implementación del acuerdo elevó en más de 1% del PIB su componente exportador no tradicional”, dice el documento.



Contrario a lo que opina Anif, Thomas Voigt, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, afirma que “fue una buena decisión haber firmado ese acuerdo, porque hace cuatro años se pensaba que los productos colombianos no iban a ser competitivos frente a los europeos. Incluso Colombia ha aprovechado aún más el TLC que Europa. En los últimos años creció 50% el intercambio, especialmente en ventas externas colombianas de carbón, petróleo y sus derivados, banano, café, flores y aceite de palma”.



Para Voigt, el reto para los próximos cuatro años será aumentar las exportaciones de servicios y productos con mayor valor agregado. Actualmente, Alemania y Colombia intercambian cerca de US$4.000 millones, convirtiendo al país teutón en nuestro primer socio dentro de la UE.



