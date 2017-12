¿Todas las empresas deben tener redes sociales?

Archivo particular.

Las redes sociales están para todo el mundo, incluso hay cuentas para mascotas y personajes de ciencia ficción. Y las empresas también están presentes con perfiles oficiales en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn y otras, pero lo cierto es que la presencia digital debe tener un propósito y una estrategia, no se trata de publicar por publicar.

Betty Fernanda Encinales, reclutadora internacional y experta en temas laborales, subraya que si la empresa tiene algo que decir, algo que ofrecer, entonces sí es conveniente que tenga presencia en redes. De lo contrario pueden ser una pérdida de tiempo.



Los objetivos tienen que estar claros. ¿Se van a usar las redes sociales de la empresa con fines comerciales? ¿Mejor tenerlas para propósitos informativos? ¿Servirán a la compañía como medio de respuesta al cliente? ¿Serán para fortalecer la marca? ¿Se invertirá dinero en ‘social media’? ¿Harán parte las redes sociales de la estrategia de comunicaciones de la organización? ¿Se contratará un community manager? Preguntas de este tipo deben ser resueltas antes de publicar los mensajes digitales.



Existen negocios que deciden no estar en estas plataformas sin que esto sea una equivocación. Sin embargo, lo cierto es que son la excepción. “Agencias que brindan servicios especializados para gente con lesiones o limitaciones, no tienen la necesidad de estar presentes en redes sociales”, asegura Encinales.



Las redes sociales son en cualquier caso una oportunidad. Claro está, cada red es diferente. Por eso, si usted es empresario tiene que saber para qué funciona cada plataforma para que de esa manera atine a la más afín con su negocio. No sirve para lo mismo Facebook que LinkedIn, por ejemplo.



De igual manera, las redes sociales le han servido a muchos nuevos empresarios, sobre todo, en la parte comercial, ya que pueden vender y ofrecer sus productos a públicos segmentados por medio de estas plataformas. Esto, además de ahorrar costos frente a lo que costaría la publicidad tradicional en medios masivos de comunicación, facilita los procesos de compra.



Según los resultados de la Encuesta Punto Salarial, realizada por elempleo.com con base en encuestas a más de 400 empresas en Colombia, el 78% de las compañías utiliza redes sociales a nivel externo y el 63% lo utiliza de manera interna.



El estudio, que presenta tendencias laborales, prácticas en gestión humana y escalas salariales, añade que las redes sociales más utilizadas son Facebook (80,2%), Linkedin (40,6%) y Twitter (41,6%). El contenido que publican por estas redes sociales generalmente es para mercadeo, información y noticias. La investigación completa de Punto Salarial tiene un costo, si la quiere recibir, por favor, escriba a contenido@elempleo.com.



Pablo Alejandro Alzate

Contenido@elempleo.com