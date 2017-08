Todo lo que debe saber sobre inteligencia artificial

Mientras las economías buscan alcanzar tasas de crecimiento y productividad más altas, muchos líderes de negocios están centrando su atención en la Inteligencia Artificial (IA), para encontrar soluciones. La primera fase de IA ya está implementando inteligencia en los procesos de negocio y mejorando la eficiencia. Sin embargo, la segunda fase será mucho más profunda y promete uno de los más grandes avances en innovación desde la revolución industrial. No sólo creará oportunidades económicas, sino que ayudará a resolver algunos de los desafíos más grandes de la humanidad, desde el uso sustentable del medio ambiente hasta la transformación de la salud y bienestar



El progreso más importante vendrá cuando las grandes compañías y las startups trabajen en conjunto para desbloquear el valor que está actualmente “encerrado” en la información. Esto puede sólo pasar si es que el sector público y privado aumentan los esfuerzos para crear ecosistemas que impulsen esa colaboración



En los últimos 5 años, las grandes compañías y las startups han estado construyendo su “Cociente de Inteligencia Artificial” (AIQ, por sus siglas en inglés). Las compañías han estado invirtiendo en la IA para reducir costos y mejorar las experiencias de sus consumidores y las inversiones seguirán aumentando de forma explosiva en los próximos años. Para las grandes compañías, la Inteligencia Artificial representa la oportunidad de transformar sus negocios, mientras para los emprendedores es la herramienta asimétrica que pueden usar para competir con las compañías más grandes.



Las inversiones en startups de IA han tenido un crecimiento anual sostenido de 57% desde el año 2010.



• Accenture dividió a las compañías según el nivel de su AIQ en cuatro categorías:

•

o Creadoras: Usan la IA para transformar su core de negocio y colaboran con fuentes de talento. Representan el 14% de las empresas.

o Creadoras Colaborativas: Usan la IA para transformar su core de negocio y comparten recursos y co crean IA. Representan el 17%.

o Observadoras: No observan en su totalidad el valor transformacional de la IA. Desarrollan pocas iniciativas de colaboración. Representan el 56%.

o Colaboradoras: Usan la IA para aumentar el valor en el negocio y colaboran para adoptar soluciones de IA. Representan el 13%.

o

• Las creadoras colaborativas, que tienen el AIQ más elevado, aumentaron el valor de sus negocios un 4,2% en promedio desde el año 2013, casi el doble que las otras compañías (2,3%).

•

• Las empresas que pasen de “observadoras” a “creadoras colaborativas” pueden aumentar su valor de negocio en un promedio de 90%.

•

• El CEO tiene un rol fundamental en el desarrollo de la IA, con foco en tres aspectos: tecnología, información y personas.

•

o Tecnología: La Inteligencia Artificial no es una sola tecnología, sino que una colección de tecnologías, cuyo valor sólo puede ser alcanzado en su totalidad cuando varias de ellas son combinadas.

o Información: Se trata de acceder a los altos volúmenes de información que existen y hacerlos converger. Los datos provendrán desde distintas fuentes: Internet de las Cosas, sensores y redes sociales.

o Personas: El foco debe estar puesto en la capacitación continua. A través de la IA nacerán nuevos tipos de trabajos y serán necesarias nuevos tipos de habilidades.