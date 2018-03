Tostao’ ya es la cadena de café con más tiendas en Colombia

La cadena Tostao’ celebraba en octubre pasado que llegaba a 200 locales y ahora ya está en los 300, lo que la constituye en la cadena de café con más locales en el país. Pedro Gasca, Orientador General de BBI Colombia S.A.S, que este año la marca buscará abrir otros 124 puntos. Por el primer semestre se concentrará en aumentar el negocios en Bogotá y Medellín.



¿Dónde está la tienda 300 de Tostao’ y qué representa ese número?



Está en el barrio Pasadena, de Bogotá. Es una tienda de paso, pequeña como la mayoría de nuestros puntos. Completar la tienda 300 es una muestra de constancia y de pensar en que todavía hay muchos espacios para una oferta sin estratos. En octubre pasado inauguramos nuestra tienda 200, es decir que en cinco meses abrimos 100, lo cual ha sido un reto operativo del equipo humano.



¿Cómo ha evolucionado el modelo frente a la primera tienda de hace dos años?



Si bien la estructura general permanece, la evolución interna ha sido enorme, lo cual nos conduce a una renovación constante como organización.



La evolución que hemos tenido se evidencia desde la variedad del portafolio de productos, en el cual cada dos o tres semanas incluimos ítems nuevos, hasta el diseño interior de las tiendas, su tamaño, donde tenemos unas cuantas con terrazas o segundo piso y la posibilidad de barras y sillas.



Asimismo, el cambio que como compañía es evidente. Cuando abrimos nuestras dos primeras tiendas, todos los productos se preparaban en una cocina de 15 mts2 y usábamos dos camiones para la operación logística de reparto.



Actualmente, tenemos dos plantas de producción que han tenido diferentes etapas de crecimiento para cubrir la demanda en los 300 puntos que tenemos entre Bogotá y Medellín. Además, contamos con cavas de congelación y refrigeración, más de 34 camiones para envío de refrigerados y congelados, el diseño de una organización logística estratégica desde la separación hasta la entrega, la formación de 1.896 personas que conforman la red Tostao’ y el aprendizaje diario, donde el mayor insumo es la opinión de nuestros clientes y colaboradores para brindarles día a día un mejor servicio.



¿Con cuántas tiendas cerraron el 2017?



El último trimestre del año pasado abrimos una tienda diaria aproximadamente, lo cual nos permitió sobrepasar la meta que teníamos de 242 tiendas para 2017, logrando cerrar el con 285 tiendas. De ese total, 262 fueron en Bogotá y 23 en Medellín.



¿Cómo les fue en ventas en el 2017 frente al 2016?



El año pasado fue muy positivo y en ventas fue mejor que el 2016. Además, superamos la meta que nos habíamos propuesto.



¿Cuál es el secreto para crecer rápidamente sin desbordarse?



La respuesta y el secreto está en los clientes. Cuando hay demanda se genera una oferta, eso es lo que hemos hecho con Tostao’. Cuando abrimos una tienda e identificamos una gran acogida que se representa en buenas ventas y gran volumen de visitas, podemos abrir una tienda cercana.



Esto permite que los clientes tengan no solo una sino dos o más opciones de nuestros puntos en una misma zona, mejorando tiempos de servicio al dispersar el flujo en diferentes tiendas. Queremos agradecerles a nuestros clientes que nos han dado ese gran voto de confianza, el cual nos permite decir hoy que, en tan solo dos años, somos la empresa de café con mayor número de tiendas dentro del país.



¿Han tenido que reubicar o cerrar locales?



Hemos cerrado 8 tiendas en dos años que llevamos en el mercado. Decidimos cerrarlas al identificar que por temas de seguridad o flujo de personas no fueron ubicaciones acertadas.



¿Cuál es la meta en ventas y en locales para el 2018?



Esperamos este año abrir 124 tiendas más.



¿Cuáles serán las inversiones previstas?



Nos reservamos esta respuesta por ser datos confidenciales.



¿Este año irán a nuevas ciudades?



Por ahora, en el primer semestre del año no lo tenemos previsto. Sin embargo, es algo que nos gustaría alcanzar para que, en más ciudades de Colombia, podamos expandir nuestra promesa de democratizar el consumo de pan y café.



¿Tienen planes de crear un nuevo formato?



Tenemos el propósito como organización de reinventarnos e innovar día a día. Somos una empresa disruptiva, no solo como modelo de negocio, sino internamente como organización y desde la cultura que vivimos. Esto nos motiva a repensarnos diariamente para hallar nuevas alternativas de cómo visualizamos Tostao’.



¿Cómo está la cuota de mercado?



No tenemos en el radar qué mediciones de participación del mercado se han hecho o publicado, por lo tanto no podemos dar certeza de cifras respecto a este tema. En Tostao’ tenemos la firme convicción de que el reto es con nosotros mismos y con nuestros clientes. La idea del negocio, los precios y los productos los evaluamos pensando en quienes desean consumirlos, y no en la competencia. Para nosotros el punto es ser sostenibles, cumpliendo con la promesa de valor de estar al alcance de todos en un país como Colombia donde más del 80% hace parte del estrato 1, 2 y 3.



AHORA: VINO EN LA OFERTA



¿Qué significa el hecho de que Tostao’ haya decidido vender vino?



Así como el café, el vino es un buen maridaje para el pan. Por ejemplo, nuestro baguette es la combinación perfecta para unas onces acompañadas de diferentes bebidas calientes o para un fondue de quesos, donde el vino no puede faltar. Precisamente en Colombia este producto también estaba catalogado como un lujo y para muchos era una bebida aspiracional. Así que tenerlo dentro de nuestro portafolio reafirma nuestro interés por hacer asequible el consumo de todo tipo de alimentos en el país.





