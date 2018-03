Toys 'R' Us cerraría todas sus tiendas en EE.UU. 

Toys " R" Us Inc. estaría preparando la liquidación de sus quebradas operaciones en Estados Unidos al no lograr, hasta el momento, encontrar un comprador o alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda con sus acreedores, según personas conocedoras del tema.



Si bien la situación aun podría cambiar, el cierre de la división estadounidense se ha convertido en una creciente posibilidad en los últimos días, señalaron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque la información es privada.



Las esperanzas de que aparezca un comprador que mantenga operando el negocio se están desvaneciendo, así como la posibilidad de que los acreedores lleguen a un acuerdo sobre las condiciones para reestructurar la deuda, afirmaron las personas consultadas.



La división estadounidense de la cadena de jugueterías solicitó la bancarrota en septiembre, como parte de un plan para reestructurarse con un modelo de negocio más pequeño y una deuda más manejable.



Un nuevo crédito por US$3.100 millones permitió mantener las tiendas abiertas, mientras se gestionaban las medidas de reestructuración, pero los resultados empeoraron más de lo esperado durante las festividades, sembrando dudas sobre la viabilidad de la cadena de jugueterías.



La situación también se ha deteriorado para muchas de las divisiones del minorista en el exterior, que no son parte de la solicitud de quiebra. La unidad británica de Toys " R" Us recurrió por su propia voluntad a un administrador judicial, después de que fracasaran las discusiones para la venta del negocio.



Su brazo europeo está buscando ofertas de adquisición. Además, hay conversaciones en curso para reducir el peso sobre el creciente negocio asiático, la unidad más rentable de la empresa.



Aún no está claro qué pasará con la unidad canadiense, que se acogió a una figura similar de forma simultánea con la división estadounidense.



Un representante de Toys " R" US, con sede en Wayne, Nueva Jersey, declinó hacer comentarios.



Las noticias golpearon a las acciones de los principales fabricantes de juguetes, que cayeron tras el cierre de la jornada. Mattel Inc. llegó a caer un 6,1 por ciento, mientras Hasbro retrocedió 3 por ciento.



Los bonos de más alta prioridad en caso de impago de Toys " R" Us, por una cuantía de US$583 millones y vencimiento en 2021, cayeron hasta 4 centavos de dólar a 83,9, según un sistema de valoración de bonos conocido como Trace.



Esta es la mayor caída desde septiembre, el mes en que la empresa se acogió a la quiebra.



El colapso de Toys " R" Us se remonta a su compra apalancada por US$7.500 millones en 2005, cuando Bain Capital, KKR & Co. y Vornado Realty Trust inundaron la empresa con deuda.



Durante años, el minorista fue capaz de refinanciar sus obligaciones y postergar un ajuste de cuentas. Pero la irrupción de rivales en el comercio electrónico, como Amazon.com Inc., afectó los resultados.



Los pagos masivos de intereses de la empresa también absorbieron los recursos que, de otra forma, podrían haberse destinado a tecnología y a mejorar las operaciones. La liquidación será un gran golpe para el sector de los juguetes de Estados Unidos, ya que la cadena representa un 15 por ciento de los ingresos del sector.