Tres compañías se cartelizaron para manipular precios del cemento, SIC

Citynoticias de las 8 conoció el informe con los resultados de la investigación que duró 4 años y en donde el delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda sancionar a las empresas Holcim, Cementos Argos y Cemex por cartelización empresarial en el mercado del cemento en Colombia.



(Lea: Multan a ONGs por cartelizarse en licitación de comida para ancianos)



Para la SIC, estas tres empresas se pusieron de acuerdo para cometer dos conductas en concreto. Primero, la fijación de precios del cemento entre el año 2010 y 2013, provocando un alza de hasta un 30 por ciento en el valor del concreto y, segundo, la repartición del mercado por medio de la cual se establecieron zonas exclusivas para la comercialización del producto.



(Lea: Latam y otras diez aerolíneas deberán pagar 776 millones de euros por cartel de precios)



Si el superintendente Pablo Felipe Robledo acepta las recomendaciones del delegado las multas a Argos, Holcim y Cemex podrían llegar hasta los 70.000 millones de pesos por cada conducta. Es decir que cada empresa podría pagar hasta 140.000 millones de pesos.



Además, en el informe se recomienda dar traslado a la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de fraude procesal y falso testimonio de dos ejecutivas de la empresa Argos.



Esto debido a que durante la investigación se evidenció que hubo manipulación de la información de precios entregada por la cementera buscando confundir a la Entidad y en las declaraciones dijeron mentiras sobre su participación en este cartel.



Entre tanto, en el informe se recomienda absolver a las empresas Cementos Tequendama y Cementos San Marcos por no encontrar pruebas que demostraran su participación en el presunto cartel del cemento.



RESPUESTA DE LAS COMPAÑÍAS



Tras conocer el informe producto de la investigación hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio, Cementos Argos aseguró a través de un comunicado que “no incurre ni ha incurrido en ningún tipo de cartel ni prácticas restrictivas de la competencia”, contrario a lo señalado en dicho informe. Enfatizó la firma en que actúa “bajo premisas de transparencia y competencia leal”.



Del mismo modo a través de un comunicado oficial, Holcim Colombia negó haber llevado a cabo acuerdo alguno con sus competidores y que por lo tanto no ha incurrido en irregularidades en el ejercicio de su operación en el país.



“Trabajamos observando las normas legales vigentes y actuando en concordancia con nuestro código de conducta y ética, el cual expresamente prohíbe malas prácticas empresariales en los contextos donde operamos”, dice Holcim en su comunicado.



Ambas compañías señalaron, en sus respectivos pronunciamientos, que la investigación de la SIC continúa y que como parte de la misma presentarán los respectivos argumentos y alegatos para demostrar que no hubo en ningún momento cartelización alguna.



Por su parte Cemex, aseguró que fue notificada del informe emitido por la Superindustria, y que dicho informe por ser de carácter de recomendación no implica la culminación del proceso ni la condena al pago de una sanción o multa a la fecha.



"Este informe motivado debe ser estudiado por el Superintendente de Industria

y Comercio, quien decidirá mediante acto motivado si impone o no sanciones

económicas, de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe

mencionado", señaló la compañía.



Cemex Colombia cuenta con un plazo de 20 días hábiles para presentar observaciones al informe motivado, y de darse la resolución correspondiente por parte del Superintendente, la cementera tendrá el derecho de acudir a la vía administrativa para presentar un recurso de reposición contra dicha resolución, en caso de que aquella le fuese adversa.



CITYNOTICIAS y Redacción Portafolio