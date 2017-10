Acdac apela decisión del Tribunal Superior de Bogotá que declaró ilegal su huelga

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) apeló la declaratoria de ilegalidad de la huelga de sus pilotos asociados que trabajan con Avianca. La apelación será definida ahora la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.



La Adac hizo efectivo su derecho de apelación este viernes, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá fallara a favor de la demanda que días atrás había presentado Avianca, en la que pedía se declarara ilegal la huelga de pilotos sindicalizados en dicha asociación.



Según el alto tribunal, la convocatoria a paro de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) fue irregular. Así quedó definido en la providencia leída.



“Por ende, bajo las premisas constitucionales legales y jurisprudenciales, y acorde con el control de convencionalidad al que hemos venido haciendo alusión a lo largo de esta providencia, emerge incuestionablemente afirmar que (Avianca) presta un servicio público de carácter esencial y en consecuencia le está vedado a sus trabajadores desarrollar la huelga que vienen realizando desde el 20 de septiembre de los corrientes, por lo que en acatamiento a la Constitución, a la ley colombiana, se debe declarar la ilegalidad de la cesación de actividades”, dice el fallo.



Este jueves, el mismo tribunal había rechazado una demanda de Acdac con la que pedía que no fuera admitido el recurso de Avianca. La demanda de los pilotos también se solicitaba que se estudiara el comportamiento de Avianca en la huelga y los argumentos sobre la legalidad del paro. No obstante, el Tribunal dijo que esta solicitud no era procedente y continuó en la evaluación de la primera instancia.