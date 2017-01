“Lo ocurrido a Jonathan y a otros ciudadanos agredidos por el simple hecho de moverse por su ciudad no puede seguir sucediendo”, aclaró Uber este martes sobre el incendio de un vehículo por parte de un grupo de taxistas.}



Según contó a través de ‘La W’ el dueño del vehículo, el carro no se encontraba afiliado a Uber, pero los taxistas creyeron lo contrario, intimidaron con un arma de fuego al conductor en la madrugada de este martes, le rociaron gasolina al vehículo y luego le prendieron fuego.



Este hecho, que ha tenido gran eco en las redes sociales, reactivó el debate en torno a la necesidad de una regulación para las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte privado.



Uber indicó que los socios conductores y usuarios de Uber cuentan con un soporte de atención “disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana; donde los orientamos en la defensa de sus derechos fundamentales para que puedan movilizarse o prestar su servicio de manera autónoma, libre y segura”.



La plataforma afirma que espera que el proyecto de ley Nº18 de 2016, radicado en el Congreso, con el fin de presionar una reglamentación para el transporte privado mediante plataformas tecnológicas.



Así mismo, solicitó a la Policía Nacional proteger los derechos y la seguridad de los colombianos,



“Nuestro pedido de detener la persecución a la que son sometidos diariamente y que ha generado situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos”, agregó.