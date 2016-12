No ha sido un año fácil para Uber. La creciente competencia, el incremento en la inversión para expandir su servicio y la presión regulatoria han llevado a que, en los primeros nueve meses del año, sumen pérdidas por 2.200 millones de dólares.



Para el tercer trimestre, según reportes se espera un detrimento de 800 millones de dólares, sin incluir datos de su operación en China. Si la información se confirma, la firma cerrará 2016 con un negativo estimado de 3.000 millones de dólares, informó la agencia de noticias Bloomberg.



Los ingresos netos durante el tercer trimestre serán de 1.700 millones de dólares. Provienen de las comisiones cobradas a los conductores. Así mismo, los ingresos netos durante los primeros nueve meses del año llegan a 3.760 millones de dólares. Se espera que cierre el año con una facturación que supera los 5.500 millones de dólares, a pesar de haber salido del mercado chino en agosto, cuando acordó vender su operación al emprendimiento local Didi Chuxing a cambio de una participación del 17,5 por ciento.



Las pérdidas reportadas a los inversores son 25 por ciento superiores en el tercer trimestre de este año a las del mismo periodo de 2015. La valoración de la compañía, originaria de San Francisco, es de casi 70.000 millones de dólares.



Las pérdidas de Uber podrían ser mayores de haber continuado operando en China. A comienzos de año, Travis Kalanick, presidente de Uber, que la compañía perdía unos 1.000 millones de dólares al año en China por su feroz competencia contra el emprendimiento local Didi Chuxing.



Parte de las pérdidas se explican por sus esfuerzos para innovar tanto por medio de la creación de nuevos servicios, como Uber Eats, como la inversión en el desarrollo de carros autónomos.



La competencia de la aplicación



Uber no es la única empresa que emplea tecnologías disruptivas para sostener su operación. Careem Networks Fz, aplicación de servicios de transporte urbano con sede en Dubai, recaudo US$350 millones entre inversores como el gigante japonés de comercio electrónico Rakuten Inc. y Saudi Telecom Co., lo que avalúa a la empresa en cerca de de US$1.000 millones.



Careem opera en 47 ciudades en 11 países. La compañía posee más de 6 millones de usuarios y 150.000 conductores en el Medio Oriente, el norte de África y la región de Asia meridional, informo Careem.



Otro competidor de Uber, pero en el desarrollo de nuevas tecnologías es Tesla, empresa que trabaja en el lanzamiento del primer vehículo autónomo del mundo.



Este martes, se conoció que esa compañía recogió más de 1.300 millones de millas (2.100 millones de kilómetros) de datos con vehículos equipados con el software Autopilot que opera en diversas condiciones viales y meteorológicas en todo el mundo.



En la frenética carrera por sacar a la calle el primer vehículo autónomo plenamente funcional, ese tipo de inteligencia masiva del mundo real puede ser invalorable. De ese modo, por ahora, el fabricante de autos eléctricos les ha sacado ventaja a competidores como Google, General Motors Co. y Uber Technologies Inc.



Portafolio.co*

Con información de Tecnósfera y Bloomberg