Por lo pronto, la empresa Uff! Móvil Colombia conjuró el problema de pago con ColombiaMóvil (Tigo), que amenazaba con precipitar la desconexión, desde la medianoche de este martes, de los 114.000 usuarios que la firma virtual de telefonía celular tiene en el país.



Esta noche el presidente de la compañía, Javier Pinzón, confirmó el arreglo al que se llegó después de varias horas de negociación, aunque no precisó los términos del mismo.

Uff! Móvil es una empresa virtual de telecomunicaciones y utiliza la red que posee Tigo en el territorio nacional a cambio de un pago por alquiler.



Desde el lunes, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC) había advertido del riesgo de suspensión del servicio a los abonados de esta compañía ante la falta de pago y le pidió al proveedor que diera plazo de al menos un día antes de hacerlo efectivo.



Esto al tiempo que le pidió a Uff que informará a los abonados sobre las opciones que tienen, como el cambio de empresa, manteniendo su número telefónico.

No obstante, por lo pronto esa posibilidad parece resuelta.



“Estamos seguros de que la relación con Tigo saldrá fortalecida tras esta situación y que los usuarios serán los beneficiados al poder elegir y seguir disfrutando de una oferta diferente de comunicación”, declaró Pinzón quien informó que se acordó un plan para la cancelación de las facturas, arrancando desde este mismo miércoles.



“Lo más importante es que a partir de mañana arrancan las soluciones con ColombiaMóvil y a partir de hoy no hay riesgo alguno de desconexión o de corte”, añadió.



Sobre la liquidez de la compañía, Pinzón reveló que están en un plan de capitalización que debe concretarse en los próximos 60 días.