Un camión es una empresa y un proyecto de vida: Chevrolet

“Cuando una persona decide comprar un camión, un carro de trabajo, la realidad es que está construyendo un proyecto de largo plazo y quiere cubrir todos los aspectos, es por ello que nosotros en Chevrolet trabajamos bajo la filosofía de acompañar al cliente y de maximizar los entregables”, explicó el director comercial de buses y camiones Chevrolet Suramérica Oeste, Luis Felipe Thurdekos.



La realidad es que la marca registró una participación de más del 40 por ciento en la venta de camiones durante el año anterior y por encima del 50 por ciento cuando el renglón que se revisa es el de buses.



“Este año mantendremos el liderazgo que tenemos en buses y llevaremos camiones a una participación del 45 por ciento del mercado”, afirmó.



Thurdekos debe responder por las máquinas pesadas no solo en Colombia, sino en Chile y Ecuador, pero destaca que los Chevrolet del país son ensamblados en la planta en Bogotá y tienen el componente local importante.



“Cuando Chevrolet dice que está cerca de los camioneros no es solo una frase, realmente trabajamos para que nuestras máquinas sean la mejor opción para nuestros clientes e iniciamos estudios sobre todos los indicadores del camión, gasto de combustible, costo de los mantenimientos, número de veces que va al año, duración de las piezas, porque queremos que ese sea un entregable para cliente, que conozca los detalles de la operación y que nos sienta como un aliado”.



La oferta de camiones va desde los vehículos de distribución urbana, camiones livianos, hasta los camiones pesados, que cuentan con motores Isuzu y la mayor cobertura en posventa, amplio portafolio de repuestos, y el respaldo Chevrolet que genera confianza, anotó.



Son 60 puntos de servicio autorizado que le permiten saber a los dueños que no importa en qué parte del territorio estén allí hay servicio y repuestos Chevrolet. Los camiones van desde los livianos de dos toneladas de carga hasta peso pesado sobre las 30 toneladas.



Chevrolet tiene motores japoneses, euro IV y V, “y vale recalcar que no hemos tenido problemas, con el combustible en Colombia, nosotros probamos los motores con la división de ingeniería de producto, en todos los terrenos, para que cumplan los estándares y para el usuario no tenga problemas en las localidades por las que transita por el tema del combustible”, explicó el directivo.



Preguntado sobre cuándo llegarán los motores euro VI de Chevrolet a Colombia, Luis Felipe Thurdekos afirmó: “nosotros estamos a la vanguardia y cuando exista la oportunidad y el país esté preparado traeremos el euro VI”.



Respecto al mercado local, el ejecutivo señaló que este año también habrá sorpresas de nuevos productos en la línea de camiones y buses, que además incluirán las exigencias del mercado colombiano y el plus que Chevrolet le entrega a sus clientes en respaldo y equipamento.



EL MERCADO NACIONAL

​

En el primer bimestre del año se comercializaron en el país 852 unidades, entre camiones y buses.



En total, han sido 593 camiones y 259 buses, siendo Cundinamarca el departamento en el que más matriculas se hicieron.



Entre enero y febrero ese departamento registró 217 camiones nuevos, y 35 buses.

Por su parte, en el segundo lugar se colocó Antioquia, cerca del primero.



Esa región 132 camiones y 74 buses como nuevos registros, según lo muestran las cifras de Fenalco y la Andi para el bimestre.



