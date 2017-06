Más de un cuarto de la humanidad ya es usuaria de Facebook

Archivo particular

Facebook Inc alcanzó los 2.000 millones de usuarios mensuales, dijo su presidente ejecutivo Mark Zuckerberg, otro hito en el camino de la empresa que pasó de ser un emprendimiento universitario en Estados Unidos a la mayor red social del mundo. Al 31 de marzo, la compañía contaba con unos 1.940 millones de cibernautas que usaban su servicio mensualmente, un 17 por ciento de aumento desde el año anterior.



Lea: (Acciones de las 5 grandes tecnológicas de EE. UU. se han valorizado US$500.000 millones en 2017).



Facebook está buscando ampliar su enorme base de usuarios, especialmente en los países en desarrollo donde la red social tiene actualmente menores tasas de penetración. "Es un honor estar en este viaje con ustedes", escribió Zuckerberg en una publicación que fue compartida miles de veces.



Lea: (Facebook tiene 17 millones de usuarios diarios en el país).



La cantidad de usuarios es mayor que la población de cualquier país del mundo y que seis de los siete continentes. Representa más de un cuarto de la población mundial de 7.500 millones de personas.



Lea: (¿Cómo Facebook está influenciando la democracia a nivel mundial?).



La compañía considera usuario activo mensual a una persona que se registró y visitó la red social a través del sitio web o por un dispositivo móvil, o utilizó la aplicación Messenger en los últimos 30 días. No incluye a quienes utilizan Instagram o WhatsApp pero no Facebook.



La cantidad de usuarios de Facebook deja pequeñas a otras redes sociales como Twitter, que reportó en abril 328 millones de usuarios activos por mes, o Snapchat, que tenía 166 millones de usuarios diarios a fines del primer trimestre. Facebook había alcanzado los 1.000 millones de usuarios en octubre de 2012.



La compañía, que Zuckerberg inició en 2004 cuando era un estudiante universitario, usa su enorme ventaja en número de usuarios para atraer anunciantes, ofreciéndoles productos de marketing altamente focalizados que se basan en la información que maneja sobre sus clientes registrados. El número de anunciantes llegó a 5 millones en abril, dijo la compañía.