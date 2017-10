Un mes completa el paro de pilotos y así ha afectado a otros sectores

Este viernes se cumplió un mes desde que los pilotos de Avianca sindicalizados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) anunciaron un cese de actividades, que aún hoy se mantiene y que ya ha llegado incluso a altos tribunales, luego de una fallida negociación.



Tras alcanzar un punto de estancamiento en el que ninguna de las partes quiere ceder, el conflicto laboral se discute en los estrados judiciales y no en la mesa de concertación, que se levantó hace casi dos semanas.



Mientras tanto, los usuarios, los hoteleros, el turismo y otros sectores económicos del país sienten los impactos de esta huelga, en la que, por ahora, no se atisba un acercamiento.



Las pérdidas económicas son las consecuencias más evidentes del duro golpe que han dado a los colombianos estas cuatro semanas de paro.



Las carreras de taxis, por ejemplo, desde y hacia el Aeropuerto El Dorado y el Puente Aéreo han caído en un 70%, de acuerdo con las cuentas que hacen las directivas de las compañías autorizadas para operar en las terminales aéreas.



En entrevista con Portafolio.co, Stefanía Hernández, gerente general de Taxis Libres, aseguró que la afectación a la operación de los taxis ha ido aumentando gradualmente, a medida que se prolonga el cese de actividades de los pilotos.



Según ella, esto ocurre porque los taxistas se han dado cuenta de la poca demanda del servicio en los aeropuertos, razón por la cual los propios taxistas deciden no ir.



Además, ante una inconclusa solución, los usuarios han dejado de viajar y por consiguiente, la movilidad y dinámica de los pasajeros ha caído hasta en las puertas de los aeropuertos de las distintas ciudades, especialmente en Bogotá.



Si ese panorama se vive en un sector que no depende únicamente del tráfico aéreo, los efectos son más graves en sectores como el hotelero y el de turismo.



Según la Asociación de Hoteleros de Colombia (Cotelco), desde el inicio del paro hasta el final de la semana de receso académico, que terminó el pasado martes, las pérdidas estimadas están alrededor de 12.300 millones de pesos.



Estas cifras salen de comparar las ganancias de ese periodo en el 2016 y con las del 2017.



Durante la semana de receso, la ocupación hotelera cayó 8,5 puntos porcentuales, respecto a la misma temporada del año pasado.



Mientras en el 2016 la ocupación llegó al 69,5%, este año la cifra fue de 61%.



Y es que, según el consolidado operacional de Avianca, el porcentaje de vuelos cancelados superó el 50%.



De acuerdo con la aerolínea, entre el 20 de septiembre y este jueves 19 de octubre, se cancelaron el 53% de los vuelos, es decir, 8.393 trayectos. La operación fue del 47%, que equivalen a 7.279 vuelos.



Por su parte, la cifra de pasajeros afectados se ubica en 361.614.



En dinero, de acuerdo con los datos suministrados por la empresa y los gremios asociados al turismo, los perjuicios para Colombia ya se acercan a los 540.000 millones de pesos, cifra que podría llegar fácilmente a los 600.000 millones de pesos.



La afectación para Avianca, es cercana a los 291.000 millones de pesos. Sólo en ventas, habrían perdido unos 190.500 millones de pesos.



Por ahora, no hay una luz al final del túnel para este paro.



