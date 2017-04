United Airlines recompensará a pasajeros que cedan su puesto

La compañía estadounidense anunció este jueves que ofrecerá hasta 10.000 dólares a los pasajeros que cedan voluntariamente su asiento cuando haya sobrecupos en los vuelos.



Dicha decisión se toma luego de que la aerolínea expulsara a la fuerza a un pasajero de un vuelo doméstico el pasado 9 de abril.



(Lea: El indignante trato de United Airlines a un pasajero chino)



United, quien anteriormente ofrecía 1.350 dólares de compensación por un asiento en un vuelo sobrevendido, se alinea a su rival Delta Air Lines, que adoptó una medida similar el 17 de abril. Otras compañías, como American Airlines decidió no obligar a los pasajeros a ceder su puesto.



Junto con esto la compañía anunció que reducirá la sobreventa de los vuelos, decisión que podría afectar sus ingresos y beneficios. La sobreventa es una técnica comercial que permite a las compañías aéreas vender anticipadamente más asientos que los que tienen sus aviones, anticipando eventuales anulaciones o postergaciones.



La aerolínea confirmó además que no recurrirá más a la policía en caso de diferencias entre sus tripulantes y un pasajero, salvo por razones de seguridad, capacitará a sus empleados en el manejo de relaciones con sus clientes y no desembarcará o modificará el itinerario en línea en caso de sobreventa.



La mayor parte de estas medidas serán efectivas "inmediatamente" y el resto serán puestas en vigor a lo largo de este año, prometió la línea aérea.