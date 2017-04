‘La alianza con Avianca es la puerta para continuar la expansión en el país’: United Airlines

Desde que se anunció la alianza estratégica entre Avianca y United Airlines, ésta ha sido un dolor de cabeza para la aerolínea de bandera colombiana, pues su accionista minoritario decidió oponerse y antepuso una demanda ante la Corte de Nueva York para frenarla.



Sin embargo, para United Airlines no es un obstáculo para seguir trabajando en el pacto, que busca ofrecer mayor valor agregado a los pasajeros.



Ricardo Silva, country manager de United Airlines en Colombia habla sobre sus estrategias en el país y los pasos a seguir para expandir su red en la región.



¿Cómo fue el detrás de cámaras de la alianza con Avianca?



Nosotros somos parte de Star Alliance y tanto Avianca como United hacemos parte de esta alianza. Lo que sigue es continuar fortaleciendo ese pacto para que se traduzca en valores agregados para los usuarios, para nosotros como compañía aérea, los accionistas y la comunidad en general.



¿Cuáles son esos valores agregados?

​

Por ejemplo seguir fortaleciendo la conectividad entre Colombia y los diferentes destinos que operamos, que son más de 320. Así mismo, expandir el programa de viajero frecuente de tal manera que les permita a los pasajeros tener acceso a múltiples destinos a través de sus millas en cualquiera de las aerolíneas que operamos bajo la red de Star Alliance.



Hace poco Delta Airlines compró una importante parte de Aeroméxico para ganar una mayor participación en la región ¿Ustedes buscan eso con la alianza con Avianca?



Básicamente este tipo de alianzas que tenemos bajo la figura de Star Alliance, por ejemplo, lo que nos permite es fortalecer nuestra red de rutas en Colombia y a nivel mundial. Y nuestra estrategia, ahora, es apoyarnos en estos socios.



¿Qué beneficios les trae a ustedes esta alianza?

​

Lo vemos como una oportunidad. En el caso de Colombia, United lleva operando 23 años. Y vemos a la región, como una ventana para seguir teniendo una muy buena participación de mercado y llegar a más destinos en colaboración y cooperación con nuestros aliados.



En una entrevista, el presidente de Lufhtansa en Colombia dijo que ve al país como el 'hub' de conexiones de América Latina, ¿está de acuerdo?



Colombia es un país que ofrece muchos atractivos en la aviación comercial como se ha visto en los últimos años. Tanto así que estamos viendo que hay más aerolíneas operando que no solo trabajan en Bogotá sino en diferentes ciudades del país. Lo cual configura al país como un punto clave de conectividad que, en este caso, puede funcionar para el tránsito entre todos los continentes.



El Gobierno está trabajando para fortalecer el turismo en ciudades intermedias ¿Tienen pensado llegar a esos lugares?



Como United nos apoyamos mucho en la red de Star Alliance. Por ejemplo, aunque nuestros vuelos son desde Bogotá a Houston o Nueva York, también traemos y llevamos pasajeros a las diferentes ciudades del país como Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, Pereira, a través de los códigos compartidos.



De hecho, este año vamos a poner un segundo vuelo adicional entre Bogotá y Nueva York, que será habilitado desde el 8 de junio hasta el 14 de agosto, que es la temporada alta de mitad de año, en horarios nocturnos.



¿Hay posibilidades de que esta nueva frecuencia se extienda todo el año?



La estrategia es tener un vuelo diario a Houston y otro a Nueva York. Lo que hemos hecho es, desde finales de 2015 y 2016, agregar una frecuencia nueva para la época de fin de año y ahora entramos con la de verano.



Por cuenta de la paz, ¿se les han abierto más puertas como aerolínea?



Los empresarios incluyen a Colombia como uno de los países donde potencialmente se puede invertir. Entonces, por un lado vemos al nicho corporativo más interesado en nuestro país. Y en el tema vacacional, ya nos ven con unos ojos distintos. Y esto favorece el tráfico de pasajeros aéreos.



En la era Trump ha sonado mucho que los colombianos y en general, los latinos están viajando menos a Estados Unidos. ¿Ustedes han experimentado ese descenso?



De hecho, en los primeros dos meses del año las estadísticas muestran un incremento superior al 7% de viajeros locales que van a ese país. Y por experiencia, los procesos de migración o de aduana tanto en Houston como en Newark siguen siendo iguales.



Hay un 'boom' de las aerolíneas de bajo costo en Latinoamérica, con lo que se han bajado más las tarifas. ¿Se han visto afectados?



Somos una aerolínea tradicional y bajo esa tónica seguimos. Se ha hecho es una serie de ajustes, no solo en Colombia sino en los otros países. La estrategia es tener diferentes tipos de precios para cada tipo de pasajero.



¿Qué se viene para United con la alianza con Avianca, siguen las mesas de trabajo?



La meta es expandir esas relaciones que ya se tenían con la aerolínea para beneficio de los pasajeros. Y en lo específico, todavía se está trabajando en esos valores agregados. Lo clave es que seguiremos trabajando en conjunto con la firma, a pesar de la coyuntura con Avianca.



El pleito continúa



Aunque Silva se abstuvo de dar mayor detalle sobre el pleito entre Avianca y su accionista minoritario, Kingsland, el directivo sí reiteró el compromiso de la casa matriz de seguir trabajando en estrechar las relaciones entre las dos compañías. Por ahora, la fecha en la que se presentarían ante la corte los dos accionistas todavía no está fijada.

Conocedores del pleito opinan que el recurso interpuesto, por parte de Kingsland, no tiene muchas posibilidades de prosperar.