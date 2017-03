United califica de "hueca" la demanda de Kingsland contra 'acuerdo' con Avianca

Portafolio.co conoció en exclusiva el texto de la demanda que interpuso la aerolínea estadounidense United Airlines contra el accionista minoritario de Avianca, Kingsland Holdings, en Nueva York el lunes pasado.



El pasado 28 de febrero Kingsland Holdings demandó el posible acuerdo entre Avianca y United para formar una alianza comercial estratégica, por considerarla lesiva para los intereses de la compañía y los suyos propios, además de acordar una capitalización de la compañía de hasta 200 millones de dólares, que estaría abierta a accionistas preferenciales y ordinarios.



En la contrademanda de United a Kingsland, esta le pide al juez que lleva el caso en Nueva York desestimar los argumentos de Kingsland Holdings, presidida por Roberto Kriete, ya que todavía no hay ningún acuerdo con la aerolínea colombiana, además que en la misma demanda utilizó información confidencial de las partes, así como para los medios de comunicación.



La compañía estadounidense asegura en un aparte que la demanda busca hacer conocer información que es irrelevante y no pública para el efecto de la misma, pero que es comercialmente sensible y desvinculada de los reclamos.



United alega que en las conversaciones con Avianca se discutieron negocios e informaciones de la aerolínea estadounidense, que deben ser secretos para el mercado y la competencia, a las cuales tuvo acceso Kingsland Holdkings y después las utilizó de manera indebida ante la Corte y las divulgó a los medios de comunicación.



“Por poner el juego por encima de la sustancia”, el demandante no se acerca a satisfacer factores importantes para la concesión de descubrimientos expeditos: “como mostrar que las reclamaciones tienen alguna posibilidad de éxito sobre los méritos”, agrega la aerolínea.



En otro aparte, argumenta que la demanda se hace con “la premisa falsa de una existente ‘transacción’ entre United y los socios de Avianca. Pero esa no es una transacción vinculante y las novedosas acusaciones de la demandante de un ‘acuerdo secreto’ orquestado entre los demandados, no puede ser acreditado bajo un reclamo bien establecido”.



Aclara que aunque la demanda de Kingsland establece y concluye que hay un pacto secreto entre United y Synergy, “la alegación del demandante suena hueca: no hay trato, secreto, por los lados o de otra manera”.



Por todos estos motivos United Airlines le pide al juez que la demanda sea denegada.



Portafolio.co también pudo establecer que Synergy Aerospace Corp, el accionista controlador de Avianca, no interpuso una demanda contra Kingsland Holdings ante el mismo juzgado, sino que solo presentó su versión de los hechos.



En las cortes estadounidenses, se presenta lo que se llama un ‘affirmation’, que no es otra cosa que presentar su versión sobre lo que está ocurriendo, pero que no es una demanda como tal.



El mismo lunes pasado, Avianca interpuso la demanda en Nueva York argumentando que “el representante de Kingsland Holdings ha trabajado unilateralmente en un esfuerzo para presionar a uno de los potenciales socios estratégicos de Avianca, United Airlines, para abandonar las negociaciones con la aerolínea porque Kriete percibe que ese pacto no es útil para sus intereses personales y podría ser un riesgo para la industria de aviación”.



Además de tener la intención de que Avianca busque una transacción alternativa a la que tiene con United para así “sacarle más provecho de la venta de sus acciones”.



En el documento, la aerolínea colombiana afirma que "Kriete goza de acceso a información confidencial, que ha sido usada para su propia ganancia”, por lo que la aerolínea le solicita que se abstenga de “seguir divulgando información confidencial de la compañía de manera ilegal y en beneficio propio, debiendo cumplir con sus obligaciones contractuales bajo el acuerdo de accionistas suscrito con Synergy Aerospace y Avianca Holdings”.