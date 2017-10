Usuarios de servicio de Medimás lo califican como pésimo

Según los resultados de nuestro sondeo sobre cómo califican los lectores de Portafolio.co el servicio de la EPS Medimás, el 55% de los participantes afirmó que este es pésimo y dentro de las principales quejas está la demora en la asignación de citas.



Frente a este tema, usuarios como Elmer Rojas Rojas, afirmaron que llevan más de dos meses sin poder acceder al servicio de salud, “Dos meses pagando una mensualidad y no me han asignado la primera cita a médico general”.



“Muy mala, jamás contestan para pedir una cita”, también señala Kdayan Sanchez en nuestra red social Facebook.



Otras de las quejas que nos contaron los usuarios de la entidad son la no entrega de medicamentos y la falta de buenas prácticas en la atención.



“Lo peor. En la sede de la calle 116 el sábado 9 de octubre, una funcionaria de atención al público decidió cerrar la fila de atención prioritaria a las personas de la tercera edad, discapacitados, y fuera de eso, no regalaba formularios sino que a los pacientes les tocaba sacar copias”, comentó Luis Ignacio Isaza Carvajal.



“A los que vivimos en Tuluá nos toca viajar a Cali por unos medicamentos. Llegamos y no los hay”, señala Fernando Alzate Marulanda.



El sondeo contó con 130 votos hasta las 11 a.m. de este jueves. De estos, solo cerca del 10% calificó el servicio entre excelente y bueno, y el 13% regular. Adicional, de los 38 comentarios recibidos solo uno mostró una experiencia positiva con la entidad.



“La verdad fui víctima de Cafesalud, pero hoy con Medimás considero que el servicio ha mejorado, me han dado las citas rápido y con los especialistas que he requerido”, afirmó Angélica Cuéllar Angulo.



Esta semana, la Procuraduría ordenó la apertura formal de una investigación disciplinaria en contra del superintendente de salud, Norman Muñoz, y de los delegados y funcionarios del nivel asesor, profesional y técnico que participaron en la habilitación de la EPS.



Dicha decisión se tomó luego de evidenciar que la SuperSalud no tomó acciones frente a las más de 15.000 quejas, peticiones, reclamos y solicitudes que llegaron a la entidad sobre las deficiencias en la prestación del servicio por parte de Medimás.