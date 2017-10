Usuarios opinan que taxistas no deberían volver a trabajar

Desde ayer lunes el gremio de los taxistas se tomó las vías de Bogotá para protestar en contra de las aplicaciones de transporte público especial y de la nueva medida dictada por el distrito en el que se les obliga a reemplazar los taxímetros por otros dispositivos.



(Lea: Bloqueos en la vía provocan enfrentamientos de taxistas con el Esmad)



Ante esta situación, en Portafolio.co consultamos a nuestros lectores sobre si estaban de acuerdo o no con esta manifestación y por qué.

De los 868 votos que recibimos hasta las 11 a.m. del día de hoy, el 56,9% aseguró no estar de acuerdo con la movilización y a través de comentarios, algunos lectores, argumentaron que hasta que no ofrezcan un mejor servicio ningún paro es justificable.



(Lea: Se normaliza la movilidad en Bogotá luego del paro de taxistas)



“El día que los taxistas ofrezcan un mejor servicio, ese día se justificará un paro. Si están bravos porque existe una plataforma como Uber que presta un excelente servicio, pues que perfeccionen el suyo y se modernicen”, comentó Bibiana Andrea Suarez.



(Lea: Nuevo enfrentamiento entre taxistas y conductores de Uber)



Comparte la opinión nuestra lectora Clara Milena, “no estoy de acuerdo porque los señores taxistas en su mayoría son inseguros, no se sabe si el taxista con el que te montas te va a atracar. No prestan un buen servicio, escogen a quien llevar y no van al lugar que tú necesitas que te lleven”.



Ahora bien, de los 868 votos que obtuvimos, 374 estuvieron a favor de los taxista, el 43%. Incluso, entre los 100 comentarios que hicieron en nuestra red social de Facebook, varios usuarios expresaron su apoyo al gremio.



“Tienen derecho a pelear por su trabajo… Ojalá el gobierno haga algo por este gremio tan importante para la economía”, expresó Raul Hernandez.



Sin embargo, también vimos una reacción bastante curiosa frente a nuestra pregunta, y es que la gran mayoría de nuestros lectores en la red social apoyaban el paro, pero con el objetivo de que los taxistas no volvieran a trabajar.



“Yo apoyo… que se queden en la casa y no vuelvan a invadir las calles. Cruzando de carril a carril sin Dios ni ley, cobrando lo que quieren”, comentó Oscar Ivan Buitrago.



“Yo apoyo que se queden en paro eternamente pues es un monopolio donde la mayoría trata al usuario como basura y las aplicaciones devolvieron el respeto por el usuario”, expresó Juan Manuel.



A este comentario se une Bryan Salazar López diciendo que “Sí, que lo hagan de forma indefinida; es más, que no vuelvan a trabajar”.



La jornada de cese de actividades tenía como objetivo que la Superintendencia de Industria y Comercio tomara acciones frente a la denuncia que se hizo contra las plataformas de transporte especial que funcionan en el país, como Uber y Cabify.



Según el gremio de taxistas, las autoridades no han tomado medidas contra estos transportes y la "demanda se encuentra frenada", adicional señalan que hay permisividad por parte del Estado con estas plataformas, mientras que los taxistas están “cada día más endeudados con los bancos".



La Secretaría Distrital de Movilidad aseguró que aunque el paro transcurrió en su mayoría de manera pacífica, en algunos puntos se concentraron desmanes que requirieron la intervención de la fuerza pública.



Ante esto, la entidad informó que impuso 11 comparendos, inmovilizaron cinco vehículos, cuatro personas fueron judicializadas por alteración del orden público y 19 fueron trasladados al Centro Temporal del Protección (CTP).