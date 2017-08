Utilidades netas de Ecopetrol se duplicaron en el primer semestre

Ecopetrol presentó los resultados financieros del grupo empresarial para el segundo trimestre del año y el acumulado del 2017, en los cuales se destaca que para el primer semestre del año la utilidad neta ascendió a 2,2 billones de pesos, lo que representa el doble de lo reportado en el mismo periodo del 2016, pero aún es mejor que la petrolera en solo estos primeros seis meses del año superó las utilidades de todo el 2016, las cuales estuvieron en 1,6 billones de pesos.



En el segundo trimestre del año, Ecopetrol registró una utilidad neta de 1,3 billones de pesos, un 66% más que en mismo periodo de 2016, con una producción de 715.000 barriles diarios a pesar de los atentados y hurtos de crudo, con un importante incremento en sus campos en Estados Unidos.



La compañía registró durante el segundo trimestre del año un Ebitda de 43%, uno de los más altos de la industria debido a que los ingresos crecieron más que los costos, unos mejores precios de venta y el plan de austeridad y ahorros de la petrolera. Mientras que la deuda se redujo un 13% por el prepago de un crédito por 1.925 millones de dólares con la banca internacional.



En el informe financiero la compañía hace énfasis en que las ganancias también son producto de la venta de crudo a un mejor precio y una menor penalización por el mismo: hace dos años el diferencial era de más de 12 dólares, mientras que hoy es de 6,6 dólares por barril.



La compañía destaca que las exportaciones de crudo se incrementaron 5,3% con respecto al segundo trimestre del 2016. La mayor participación continúa siendo Estados Unidos en la Costa del Golfo, por su mayor capacidad de refinación de alta

conversión.



FUERTE AUMENTO DE EXPORTACIONES A CHINA



La estrategia comercial busca llegar a los mercados más rentables y esto se ve reflejado en el incremento significativo que han tenido las exportaciones a Asia, soportado por mayor demanda de refinerías independientes de China, con un aumento en participación de 83,8% respecto al mismo periodo del 2016.



Finalmente, América Central y el Caribe representan el tercer destino más importante con incremento de 46,4% respecto al segundo trimestre del 2016 por tratarse de puntos intermedios de almacenamiento para otros destinos.



Así mismo, se destaca el incremento en las exportaciones a la Costa Oeste de Estados Unidos ante mayores márgenes de refinación, que han compensado menores ventas a Europa por mayores descuentos de crudo Maya en ese destino.



Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol S.A., aseguró que "Llegó el momento de construir sobre esta solidez y disciplina financiera, y concentrar nuestro esfuerzo en el crecimiento rentable de Ecopetrol. El crecimiento rentable esta soportado en cuatro pilares fundamentales: aumento de la actividad exploratoria, desarrollo de pilotos de recobro mejorado y proyectos infill, explorar oportunidades en Yacimientos No Convencionales y avance en oportunidades de crecimiento inorgánico".



La petrolera también resalta una tasa de éxito exploratorio de 80%, lo que quiere decir que de de cinco pozos perforados, en cuatro hubo descubrimientos de petróleo o gas. El pozo Warrior-2, localizado en el Golfo de México, fue declarado exitoso al demostrar presencia de crudo liviano, siendo el segundo descubrimiento en esa área en los últimos ocho meses.



El hallazgo responde al objetivo de Ecopetrol de posicionarse como una compañía panamericana. El pozo Siluro, en el offshore Colombia, no tuvo los resultados

esperados al no registrar presencia de hidrocarburos. En línea con la búsqueda de oportunidades de crecimiento, la empresa participó en la Ronda 2.1 en México y le fueron adjudicados dos bloques en asociación con Pemex y Petronas, de acuerdo a Echeverry.



Para este segundo semestre, la petrolera perforará el pozo Molusco en el offshore (mar afuera) Colombia, lo que se considera un hito para la compañía pues será el primer pozo de esta naturaleza operado directamente por Ecopetrol. Pero definitivamente la campaña exploratoria del segundo semestre tendrá un mayor foco en tierra en Colombia con la perforación de 10 pozos.



Camilo Silva, Gerente de Valora Inversiones​, asegura que con estas cifra lo que se anticipa es que va a haber un incremento del dividendo para el próximo año, el cual en el 2017 fue de 23 pesos por acción. "Uno esperaría que en el segundo semestre haya una mejoría o al menos las utilidades sigan al mismo ritmo pero todo depende de lo que defina la empresa en exploración y explotación para el año entrante", concluye el analista.



Noticia en desarrollo...