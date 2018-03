‘Vamos en línea con las metas del primer trimestre’, Motorola

Carolina Prieto, country manager de Motorola Mobility Colombia, es optimista sobre la marcha de los negocios en los tres primeros meses del año. Comenta que las perspectivas para el 2018 es que se van a vender 10,3 millones de smartphones en el país, cuando en el 2017 se vendieron 10 millones, según datos de IDC.

Así, Motorola se seguirá consolidando como la segunda marca, llegando a una participación de mercado de por lo menos 20%. La directiva agrega que Colombia sobresale a la hora de mirar los resultados frente a otros países de la región.



(Lea: Motorola reporta crecimiento del 70% en primer trimestre)



¿Cómo está Motorola en Colombia y cómo se compara con respecto a otros países de América Latina?



Con el crecimiento de 2017, Motorola Colombia ahora hace parte del TOP 3 de Motorola en América Latina.



Está en segundo lugar en términos de participación de mercado, con un 17,3% de participación y atrás solamente de Brasil, que tiene 23,4%.



(Lea: Motorola va a la reconquista del mercado ‘premium’)



Motorola Colombia fue también el país con crecimiento más acelerado en América Latina: aumentó 15 veces más que el promedio de la industria de smartphones en la región, que fue de 6%.



¿Cómo le fue a la empresa en el mercado local en facturación y unidades vendidas el año pasado frente al 2016?



El crecimiento de Motorola en el país ha sido constante durante los últimos seis años.

El 2017 fue un año espectacular, ya que crecimos un 92% en unidades vendidas comparadas frente al año inmediatamente anterior.



¿Cómo están hoy frente a la competencia?



La empresa ocupa en el país el segundo lugar en la cuota de mercado, con un crecimiento constante en los últimos tres años en términos de participación.



En el año 2015, 8%; en el 2016, 10%, y en el 2017, 17,3%. Este resultado, está respaldado principalmente por las ventas y el liderazgo de nuestra franquicia Moto G.



El año pasado fue uno muy importante para Motorola, ya que consolidamos un portafolio 100% Moto y lanzamos dos nuevas familias al mercado: Moto C & Moto E.



Esta estrategia nos permitió ofrecer productos muy competitivos en la gama de entrada.



Con estas dos familias logramos incrementar nuestra participación en estos segmentos de precio pasando de un 4% de participación de mercado a un 30% en apenas seis meses.



Otra novedad en el 2017 fue el crecimiento de la Marca en la gama alta con la familia Moto Z y los Moto Mods, que representó el ingreso a una nueva era en tecnología móvil, al transformar el smartphone en lo que el usuario necesita o le apasiona como un altavoz JBL SoundBoost, el proyector Insta-Share, el Power Pack de Incipio –para nunca quedarse sin batería– y el Moto Mod Hasselblad True Zoom –para hacer realidad algunas de las experiencias en captura de imágenes más avanzadas–. Con estos equipos y Mods, Motorola Colombia dobló su participación en la gama premium.



¿Cuál es la percepción sobre el comienzo de año para el negocio?



El 2018 inició con una dinámica muy interesante en el mercado colombiano.

Vamos cumpliendo los objetivos planteados para el primer trimestre del año, acompañando al consumidor en esa búsqueda de equipos que ofrezcan buen desempeño, respaldo y un buen diseño, a un precio justo.



¿Cuáles son las perspectivas del mercado colombiano del 2018? ¿Qué inversiones tienen previstas?



Las perspectivas para el 2018 es que se van a vender 10,3 millones de smartphones en Colombia; en el 2017 se vendieron 10 millones, según datos de IDC.



Motorola se seguirá consolidando como la segunda marca, llegando a una participación de mercado de por lo menos el 20%.



¿En qué se enfocarán este año y cuáles son las metas que se han planteado?



Uno de nuestros principales fuertes es conocer profundamente al consumidor en cada país en el que hacemos presencia, por esto, Motorola continuará impulsando la innovación en cada una de las familias C, E, G y Z.



También seguiremos lanzando nuevos Moto Mods, pensando siempre en mejorar la experiencia de nuestros consumidores.



¿Qué novedades se pueden esperar en los próximos meses?



Desafortunadamente, no podemos comentar sobre futuros lanzamientos.



Sin embargo, sabemos que los consumidores buscarán equipos con cámara dual, tecnología que permite capturar más detalles y jugar con efectos de profundidad. Igualmente, estarán interesados en sistemas operativos más eficientes y con mejor rendimiento, así como en pantallas con mejor espacio de visualización frontal y un diseño más ergonómico.



Va a ser cada vez más común que los teléfonos adopten la inteligencia artificial lo que permite reconocer imágenes, desplegar etiquetas y aprender sobre los comportamientos del usuario.



La penetración de celulares en Colombia es alta. ¿Cómo está frente a otros países de la región y en qué segmentos cree que hay oportunidades de desarrollo?



Todos los países de América Latina tienen una penetración próxima a 100%. Creemos que los segmentos de precio por debajo de US$ 200 seguirán creciendo, principalmente por el tema de IVA.