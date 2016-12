Colombia no solo es un mercado muy importante para Ford, sino que es una economía con un comportamiento interesantes, según lo indica Natan Vieira, vicepresidente de Mercadeo, Ventas y Servicio de la marca para Sur América, al hablar sobre las perspectivas de la región en el sector automotriz.



¿Cuál es el balance de los principales mercados de la región este año?



Este fue un año difícil para la industria y esto se nota también en la región. Por ejemplo, en Brasil el sector cae un 20 por ciento y viene de un 2015 que fue malo. Cuando uno mira los indicadores macro, nota como la industria está en niveles del año 2006. Ahora, vemos como compañía, que esta tendencia cambiará y habrá un pequeño crecimiento en el segundo semestre del 2017.



En Argentina se ven cambios, un Gobierno abriendo mercados y una industria que crece. Hay un Gobierno agresivo buscando fomentar el crecimiento y los mercados.



Luego llegamos a Colombia, para nosotros nuestro tercer mercado en importancia, este año sufre un poco y se prevé que los impuestos suban para el próximo año.

Pero el país seguirá por la senda del crecimiento.



En el caso de Chile es importante, tienen un crecimiento interesante y seguirá así. Perú mantiene un crecimiento sólido y consolida un gran sector de pequeñas y medianas empresas.



¿Cómo ve Ford a Colombia?



Nuestra marca ha crecido y es cada vez más sólida, resultado del equipo que tenemos, gente enfocada y alineada con la marca, seguimos muy de cerca a nuestros clientes y ello nos ayuda mucho.



Nuestro trabajo es acercarnos cada vez más a los consumidores, subir los estándares de servicio y hacerle seguimiento a la vida del carro.



Este no ha sido el mejor año para el mercado de vehículos en Colombia, pero vamos bien.



Y los resultados…



Tenemos el 6,2 por ciento de participación de mercado, en un país que estará por el orden de las 250.000 unidades, cerraremos con 16.000 unidades en el mercado. El año pasado nuestra participación era de 5,7 por ciento, entonces eso nos muestra que vamos por el camino correcto.



En unidades, Ford se mantiene y les entrega a los clientes un portafolio generoso con el Fusión, que es el líder de ese segmento con el 50 por ciento de participación, tenemos las diferentes versiones del Fiesta y un símbolo de la marca el Mustang. En el segmento de las SUV el portafolio tiene cinco modelos: Ecosport, Edge, Escape, Explorer y la nueva Expedition.



La Expedition ya había estado en Colombia y regresa para entregarles a los ejecutivos un vehículo con las prestaciones de un avión en primera clase, es grande cómoda y tiene de todo. Aquí hacemos una apuesta importante con una limusina para un segmento específico del país. Este carro admite hasta blindaje nivel 5, y lo mueve un motor de 3,5 litros y turbocargado, además de 365 caballos de fuerza.



Así mismo, nos mantenemos en pick ups, con la Ranger y traemos las nuevas versiones de la F 150. En este evento presentamos la nueva Raptor.



¿Qué cambia en la nueva Escape?



Incorpora un sistema Auto Start-Stop engine, que automáticamente apaga el motor cuando se pisa el freno para detener la camioneta por completo - por tráfico. En línea con esto, también incluye en su frontal el sistema de rejillas activas, que de forma automática las cierra o las abre según la temperatura del motor, regulando así el flujo de aire en torno a la camioneta para optimizar su aerodinámica.



Su motor 2 litros EcoBoost ahora entrega 245 caballos de fuerza y 275 libras por pie de torque, logrando brindar una sensación de manejo emocionante. Una transmisión automática de 6 velocidades se encarga de dosificar esta potencia con suavidad y precisión.



Mejoró su asistente de parqueo activo, por lo que estacionarse en paralelo o en perpendicular resulta ahora hasta divertido. El sistema se encarga de ubicar el espacio preciso de parqueo y de efectuar por sí mismo los giros necesarios del volante, dejándole al piloto el control del acelerador, del freno y del cambio de velocidades. El sistema también brinda asistencia para salir de la posición de parqueo de manera segura.



¿Cómo ve el negocio de los carros para el 2017?



El país va volver a la senda del crecimiento, será un despegue suave, volverá a niveles de 270.000 unidades, y en ese escenario nuestra proyección es alcanzar un 7 por ciento. Y Basamos nuestras proyecciones en los lanzamientos y en la renovación del portafolio. Además, vemos unas oportunidades interesantes en varios segmentos y allí vamos a actuar.



Nuestras máquinas se caracterizan por tener equipamientos de máximo nivel, la tecnología no es un límite en Ford y eso les gusta a nuestros clientes.