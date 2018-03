Vestidos de baño Palmacea ‘nadan’ en varios países

Comprar un vestido de baño no es una tarea fácil. Y no lo es porque una cosa es pasar del dicho al hecho: los trajes que tradicionalmente se cuelgan en los stands de las grandes tiendas están diseñados, prácticamente, para esbeltas modelos de avisos publicitarios.



(Lea: Vestidos de baño colombianos conquistan Estados Unidos)

La idea de garantizar a la mujer comodidad, seguridad, confianza y satisfacción a la hora de ir a la playa o a la piscina llevó a tres administradoras a juntar sus ahorros y esfuerzos para crear vestidos de baño que se acoplaran a las necesidades y a los gustos de las consumidoras, de las mujeres reales.



(Lea: Vestidos de baño colombianos se lucen en La Florida)



“Casi que nos exigían a todas las mujeres acoplarnos a un vestido de baño y no al revés. Un vestido de baño nos expone. Por eso decidimos diseñar diferentes tops, pantys y enterizos que se adaptaran al cuerpo de cada mujer. La idea era que ellas pudieran combinar tallas, formas y colores”, explica Manuela Botero, una de las tres emprendedoras que se lanzaron al agua con Palmacea, una firma que diseña y produce vestidos de baño.



(Lea: Vestidos de baño Maaji, en la misma cuerda del gigante LVMH)



Botero, administradora de empresas de la Universidad de la Sabana, se unió con Manuela Restrepo y María Victoria Linares, también administradoras de empresas pero de la Universidad de los Andes, para darle vida en 2001 a Palmacea, una empresa que desde sus inicios demostró una fuerte vocación exportadora.



SALTO AL EXTERIOR



Después de un año de vida, y con el apoyo de ProColombia, Palmacea empezó a vender en el exterior. La primera puerta que se abrió: Estados Unidos, un mercado de casi 300 millones de consumidores.



Dos años más tarde, incluyeron al hombre en su catálogo de productos. En la actualidad, dos terceras partes de lo que producen corresponden a prendas masculinas, un nicho que no estaba en sus planes iniciales pero en donde el mercado los sorprendió gratamente.



Según Palmacea, el secreto para que sus vestidos de baño sean competitivos en América, Europa y Asia es la calidad, los diseños innovadores y la versatilidad para combinar las prendas para que sean cómodas y se adapten al cuerpo de cada cliente.



“Poder ofrecerle al cliente internacional un producto de alta calidad como es el colombiano, a un precio que compite con mercados que producen masivamente, es una ventaja que siempre vamos aprovechar. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) nos han permitido acceso preferencial a muchos clientes en el mundo”, señaló Botero.



Los Tratados de Libre Comercio vigentes que tiene hoy el país, y hacia los cuales se va el 85% de las exportaciones no minero energéticas de Colombia, han representado para Palmacea la oportunidad para vender a precios competitivos.



PROYECCIÓN 2018



La meta para este año es aumentar las exportaciones en 60%. Ya tienen agendada su participación en dos ferias de talla mundial -una en Miami y otra en París-, a las que se sumarán más eventos en Colombia y otros países.



“Tenemos avances con distribuidores internacionales grandes y atenderemos la macrorrueda de ProColombia en marzo. Nuestra apuesta incluye crecer más en Estados Unidos, pues sentimos que tenemos más por aprovechar allí, así como en Francia”, explicó Botero.



Palmacea no es solo un ejemplo de cómo una buena idea empresarial puede transformarse en realidad, es también el reflejo del emprendimiento colombiano y de la capacidad de los productores nacionales para llegar a mercados internacionales.



Ivonne Venegas

Especial para Portafolio.